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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları
Beslenme Önerileri

Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları

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Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları

"Her mevsimin kendine ait özel meyve ve sebzeleri mevcut. Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin daha doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Mevsiminde tüketilen yiyecekler katkı maddesine ihtiyaç duymadığı için en doğal seçenektir” dedi, eylül, ekim ve kasım aylarındaki mevsim besinlerine ilişkin önemli bilgiler verdi."

EYLÜL: ÜZÜM VE FINDIK

Üzüm tüketimi bir su bardağını geçmemeli

Üzüm hem kan şekerinin dengelenmesinde aktif bir rol oynar hem de harika bir potasyum deposudur. Aynı zamanda bağışıklık sistemi açısından da üzüm oldukça önemli. Kabuğundaki resveratrol maddesi ile kansere karşı koruyucudur. Üzüm yüksek glisemik indekse sahip olmasından dolayı kan şekerinizi hızlı yükseltebilir. Bu yüzden özellikle insülin direnci ve diyabet hastalarında tüketimine dikkat edilmeli. Üzüm tüketimi insülin direnci olanlarda 1 çay bardağı, normal bireyler için 1 su bardağı ideal porsiyondur.

Kilo problemi yaşayanlar fındık tüketimine dikkat etmeli

Fındık muhteşem bir kaliteli yağ kaynağıdır ve tok tutmasının yanı sıra folik asit, E ve K vitaminleri bakımından yüksek olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Fındık içeriğindeki kaliteli yağ asitleri açısından zengin de olsa kalori olarak yüksek bir besin olması sebebiyle yüksek tüketim miktarlarında yağlanmanıza sebep olacaktır. Özellikle kilo problemi yaşayanların dikkat etmesi geren bir besindir. 1 avuç içi büyüklüğündeki çiğ fındık doğru tüketim porsiyonudur.

Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları

EKİM: TURP VE HAVUÇ

Salatalara mutlaka turp ekleyin

Turp tüketimi özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucudur. Bununla birlikte demir ve folik asit bakımından oldukça zengin olan turp hastalıklara karşı harika bir kalkan olarak salatalarda muhakkak olması geren bir besindir. Gastrit veya reflü hastaları ile böbrek taşı olan hastalar, daha düşük porsiyonlarda tüketmeli. 1 küçük boy turp ideal porsiyondur.

Havucu çiğ tüketin

Bakır ve potasyum olarak oldukça önemli bir kaynak olan havuç, kalori olarak düşük olması sebebiyle sıkça tüketilen bir sebze. Özellikle çiğ olarak tüketilmesi geren havuç pişirildiğinde şeker içeriği yükseleceğinden özellikle diyabet hastaları açısından dikkat edilmeli. 1 orta boy havuç ideal porsiyondur.

Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları

KASIM: PAZI VE ISPANAK

Kabızlık sorunlarına karşı pazı

A ve C vitamini bakımından oldukça yüksek olan pazı, göz ve bağışıklık sağlığı açısından oldukça önemli. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde bağırsak hastalıkları ve kabızlık gibi problemlerin de önüne geçecektir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar pazıyı daha dikkatli tüketmeli, 8 yemek kaşığı pazı veya 3 pazı dolması ideal porsiyondur.

Alzheimera karşı ıspanak

Lif, antioksidan ve B6 vitamini açısından yüksek olan ıspana az pişirildiği veya çiğ tüketildiği zaman bu vitaminleri daha iyi muhafaza eder. Ispanağı az pişirip salata olarak tüketirseniz etkisi artacağı için kalp ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı da oldukça koruyucu olacaktır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar daha dikkatli tüketmeli. Ispanağın doğru porsiyonu 10 yemek kaşığı veya 2 avuç kadar bebek ıspanaktır.

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