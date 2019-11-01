Merkür retrosu nedir? 2019 Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek?
"Astrolojiye ilgisi olmayanların bile en çok korktuğu dönem geldi çattı! 2019'un son 'Merkür Retrosu' yaşanıyor İletişim gezegeni Merkür’ün gerilemesiyle birlikte dengeler değişecek. Peki, Merkür retrosu nedir? 2019 Merkür retrosu ne zamana kadar devam edecek? 2019 Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek?"
30 Ekim'de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başlayacak. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek. Peki, Merkür retrosunda neler yaşanacak?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. Merkür teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Bizleri kin tutar hale getirecek. Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.
MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?