Menstrual Kap Nedir? Nasıl Kullanılır?

Regl dönemi genelde fiziksel huzursuzluk yaratan bir dönemdir. Biz kadınlar için adet döneminde en önemli şey şüphesiz ki KONFOR. Her tampon veya her hijyenik ped özelliklerine göre konforumuzu değişik şekillerde etkiler. Bu sebeple kendimize uygun olanı bulmak biraz zaman alabilir. Tamponlar ve pedler sonrasında yakın geçmişte hayatımıza bir de menstrual kap dahil oldu.

Menstrual Kap Nedir?

Menstrual kap adet döneminde kullanmaları için geliştirilmiş esnek bir kaptır. Silikondan yapılır ve rahim içine sığabilecek şekilde esnekliğe sahiptir.

Menstrual Kap Nasıl Kullanılır?

Ped ve tampona alternatif olarak geliştirilen menstrual kap tek kullanımlık bir ürün değildir. Kullanım sonrasında kaynak suyla yıkanarak yeniden kullanılabilir. Ped veya tampon gibi kanı absorbe etmek yerine toplar.

Minik bir çan şeklindeki menstrual kap vajina duvarına tutunarak rahimden gelen regl kanını toplar ve dışarı çıkmasını engeller. Bir menstrual kap 5 yıl kadar kullanılabilir. Ancak menstrual kap kullanımında temizlik çok daha önemli hale gelir.

Toksik Şok Sendromu sebebiyle tampon kullanmaktan kaçınırken menstrual kapı uzun saatler kullanmak doğru değildir. Menstrual kaplar da uzun süreli kullanıma uygun olsa bile gerekli sıklıkla temizlenmediğinde bakteri yuvası haline gelerek toksik şok sendromuna sebep olabilir.

Menstrual kap kullanırken vajinaya uygun boyutta ve yumuşaklıkta bir menstrual kap kullanılması önemlidir. Kabı takarken vajina içine hava dolmaması gerekir. Böyle bir hissiniz varsa muhtemelen gereğinden büyük veya sert bir menstrual kap kullanıyorsunuz demektir.

Menstrual kap regl başladıktan sonraki ilk kullanım öncesinde bir tencere içindeki kaynar suda 5 dakika kaynatılmalı ve temiz bir havlu ile temizlenmelidir.

Menstrual kap temizlerken içme suyu yani temiz su kullanılması önemlidir. Temiz su kullanamayacağınız durumlarda yanınızda dezenfekte edilmiş yedek bir kap bulundurmanız önerilir. Musluk suyu bakteri üretmesine sebep olabileceğinden zararlıdır. Vajina içine yerleştirilen menstrual kapların hijyeni bu sebeple çok önemlidir.

Menstrual kap adet bitiminden sonra da kaynar suda kaynatılmalı ve dezenfekte edilmelidir.