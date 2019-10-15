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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı

Meme Kanseri Olan Kadınlar da Anne Olabilir

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Meme Kanseri Olan Kadınlar da Anne Olabilir

"Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, meme kanseri olan kadınların da anne olabileceğini belirterek, "Bu hastaların tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak ya da bekar hastalarda yumurta dondurularak anne olma şansları çok yüksektir" dedi."

Genç yaşta meme kanseri tanısı konan hasta sayısı giderek artıyor. Bu hastaların tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak ya da bekar hastalarda yumurta dondurularak anne olma şansları çok yüksektir.

Genç yaşta görülen meme kanserleri 40 yaş altı rutin tarama programı yapılmadığından ve genç hastalarda göğüste ele gelen kitle varlığında kanserden önce selim yapılar ön planda düşünüldüğünden, çoğunlukla ileri evrede tanı konuluyor. Genç hastalarda uygulanan tedavi rejimleri yumurtalık rezervlerine zarar vermekte ve meme kanseri tedavisi sonrasında çocuk sahibi olma oranını azaltmaktadır.

Tüp bebek tedavisi

Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Bu hastalardan yüzde 1’i 30 yaş altı, yüzde 6,6’sı ise 40 yaş altında tanı alıyor. Kanserlerin giderek genç yaşlarda görülmesi ve meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olması sebebi ile bu genç popülasyonda doğurganlığın korunması çok önemlidir. Yapılan son çalışmalarda yüzde 50 meme kanseri olgusu ileride çocuk sahibi olmayı istemektedir. Bu nedenle; meme kanseri tanısı alan genç hastalar zaman kaybetmeden bir üreme sağlığı ve infertilite merkezine yönlendirilmelidir. Bu hastalar tanı aldıktan hemen sonra zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile yumurtalıkları uyarılarak maksimum sayıda yumurta eldesi ve bunun sonucunda embriyo eldesi sağlanarak embriyolar ya da hasta, evli değil ise yumurtalar dondurularak saklanmalıdır. Kanser tedavisi sonrası gebeliğin 2 yıl ertelenmesi önerilmektedir.

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