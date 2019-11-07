Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler
Kadın Sağlığı

Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler

"Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkin Önsal, meme estetiği hakkında merak edilen soruları cevapladı. "

Göğüs estetiği kadınların en sık tercih ettiği operasyonlardan biridir. Dünden bugüne kadar devam eden, kadınların dik ve dolgun meme görünümü arzusu günümüz teknolojisiyle rahatça gerçekleşebiliyor. Meme büyütme, meme küçültme, meme toparlama ve meme ucu estetiği kişilerin ihtiyacına göre şekillenmekte ve operasyonlar bu doğrultuda gerçekleşmektedir. Sadece genetik faktörün etkisi ile değil yaşın ilerlemesine bağlı olarak da memede sarkmalar meydana gelir aynı zamanda doğum sonrasında da meme yapısı değişiklik gösterir meme estetiği ile oluşan bozukluklar düzeltilerek yaşam kalitenizin arttırılması sağlanabilir.

Meme estetiği kimlere uygundur?

Meme estetiğini 20 yaşından itibaren ihtiyacı olan yada meme görüntüsünden memnun olmayan hastalar yaptırabilir. Meme operasyonu hastanın vücut yapısına, kilosuna, estetik ameliyattan beklentisine göre hasta ve doktorun ortak kararı ile belirlenir. Meme büyütme estetiğinde seçilen implantın boyutu da sizin fiziki özellikleriniz ve tercihinize göre ortak kararımızla belirlenir. Meme büyütme operasyonundan sonra hastalar bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilir.

Meme küçültme operasyonu nasıl yapılır?

Normalden daha büyük meme görünümünü düzeltmek için ve küçük görünmesini sağlamak için meme küçültme operasyonu yapılır. Göğüsleri büyük olan hastaların sırt ağrısı, postür bozukluğu, omuz ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetleri olmaktadır. Meme küçültme ameliyatı ile hem estetik kaygı hemde oluşan sağlık sorunları ortadan kaldırılabilir.

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında gerçekleşir. Ameliyat ortalama 2-2.5 saat içinde tamamlanır. Meme küçültme ameliyatında büyük olan meme dokusu kişinin ölçülerine, boyuna göre şekillendirlir. Bu işlem için fazla meme dokusu ve üzerindeki deri çıkarılır. Meme başı da küçülen memeye göre tekrar düzenlenerek olması gereken yere taşınır. Kişinin meme başı çevresinin alt kısmından ortaya doğru 5 ila 6 cm’lik bir çizgi oluşur. Bu çizgiye ‘vertikal’ yani dikine tek çizgi ismi verilir. Bu teknik sayesinde meme küçültme işlemi olabilecek en az izle tamamlanır. Vertikal çizgi genellikle bir memeden 1000 gram doku ve deri çıkartılabilecek ameliyatlarda tercih edilir.

Eğer kişinin memesinden 1000 gram ve üzeri bir doku çıkartılacaksa, memede ters T şeklinde bir iz olur. T şeklindeki iz, memenin tam alt kıvrımına denk geldiği için belirgin olarak görülmez. Ameliyattan sonra 12-15 gün içinde dikişler alınır.

Meme Estetiği Hakkında En Merak Edilenler

Meme dikleştirme ve meme büyütme ameliyatı

Doğum sonrasında vücutta bir takım deformasyonlar meydana gelir. Bunlar emzirme, kilo alıp verme veya yapısal faktörlere bağlı olarak göğüslerinizde sarkık bir görüntü oluşmasına neden olur.Bu görünümü meme dikleştirme ameliyatı ile düzeltebilirsiniz. Eğer iki göğsünüzün arasında sizi rahatsız eden bir fark varsa göğüs dikleştirme operasyonundan yararlanabilirsiniz. Meme toparlama ameliyatı sonrasındaki dönem genellikle rahat geçer, hastalara 5-7 gün istirahat ve 6 hafta süreyle sporcu sütyeni giymeleri önerilir. Göğüs estetiğinde meme dikleştirme ameliyatı göğüslerin daha dik ve genç görünmesine yardımcı olur. Meme ameliyatından sonra 3 ay süreyle ağır sporlardan kaçınılması önerilir.

Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Meme büyütme operasyonları genel anestezi altından yaklaşık olarak 1,5 yada 2 saat süren ameliyatlardır. Meme silikonları içi silikon jel ile dolu olanlar ve içi serum fizyolojik ile dolu olanlar olarak ikiye ayrılır.Her iki protezinde yüzeyi silikondan oluşur. Meme protezleri şekil olarak ikiye ayrılır damla protez yada yuvarlak protez olarak. Kişinin tercihine, vücut ölçüsüne göre en uygun olanı tercih edilir. Protezlerin dış yüzeyi düz ve ya pütürlü olabilir. Size hangi protezin uygun olduğu ilk muayene sonrasında paylaşılır.

Meme büyütme estetiğinde protezin üç farklı yerden girişi yapılabilir.Hasta ve doktorun tercihine göre meme altından, meme başı çevresinden yada koltuk altından kesi yapılarak silikon yerleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı hastanın fiziksel yapısına ve karar verilen protezin büyüklüğüne göre değişmektedir.

Genel anestezi altında seçilen kesi bölgesinden girilerek protez yerleştirilir. Ameliyattan sonra yaklaşık 1 ay boyunca hekiminizin tavsiye ettiği sütyeni kullanmanız gerekir. İlk bir aydan sonra iyileşme süreciniz hızlanmış olur memede oluşan ödemler iner ve meme görünümü daha doğal ve dolgun bir form alır.

Meme estetiğinden sonra emzirebilir miyim?

Meme estetiği sırasında süt kanallarına dokunulmaz, ameliyat sonrasında güvenle emzirebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi