Meditasyon Yapmak Orgazmı Kolaylaştırıyor mu?

Kadınların, erkeklere oranla orgazma ulaşmasının daha zor olduğunu biliniyor. Orgazm olup olamama konusu birçok sebebe bağlıdır. Stresli olmak, partner ile olan iletişim, başka şeyler düşünme, günlük hayat sorunları, yorgunluk, sekse odaklanamamak, yeterince uyarılmamak bu sebeplerden sadece birkaçı.

Meditasyon ile cinselliğin ne ilgisi var?

Meditasyon yapmak, ana odaklanmayı öğrenmenin en etkili yoludur. Meditasyon yaparak tüm dikkatinizi içinde olduğunuz ana vermeyi öğrenirsiniz. Meditasyon yapmaya başladıktan bir süre sonra stresten, depresyondan, kaygılarınızdan uzaklaşmaya, anın tadını çıkarmaya başlarsınız.

Tüm bunlar da seks sırasında daha fazla zevk almanıza, orgazma daha kolay ulaşmanıza yardımcı olur. Dikkatiniz dağınık olduğu zaman seksten tatmin olma oranınız tahmin edemeyeceğiniz kadar azalıyor. Meditasyon ise bu dikkat dağınıklığını çözüyor.

Tek yol meditasyon mu?

Tabii ki hayır. Yani “meditasyon yapıyorum, tüm sorun çözüldü” gibi bir şey söz konusu değil. Haberin en başında da belirttiğimiz gibi orgazma ulaşmayı etkileyen çok sayıda faktör bulunuyor. Meditasyon, bu konuda size bir hayli yardımcı olsa da partnerinizin tavrı, ilgili ve onunla olan iletişiminiz de seksten zevk almanızda çok belirleyici bir etken oluyor.