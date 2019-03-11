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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadın Sağlığı
MAHMURE ÖZEL

Meditasyon Yapmak Orgazmı Kolaylaştırıyor mu?

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Meditasyon Yapmak Orgazmı Kolaylaştırıyor mu?

"Meditasyonun sayısız faydaları olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İş hayatından özel yaşama, ruh halinden hayata bakış açısına kadar pek çok alanda bize iyi gelen meditasyon hakkında çok merak edilen bir konudan bahsedeceğiz bugün; meditasyon yapmak orgazmı kolaylaştırıyor mu?"

Kadınların, erkeklere oranla orgazma ulaşmasının daha zor olduğunu biliniyor. Orgazm olup olamama konusu birçok sebebe bağlıdır. Stresli olmak, partner ile olan iletişim, başka şeyler düşünme, günlük hayat sorunları, yorgunluk, sekse odaklanamamak, yeterince uyarılmamak bu sebeplerden sadece birkaçı.

Meditasyon ile cinselliğin ne ilgisi var?

Meditasyon yapmak, ana odaklanmayı öğrenmenin en etkili yoludur. Meditasyon yaparak tüm dikkatinizi içinde olduğunuz ana vermeyi öğrenirsiniz. Meditasyon yapmaya başladıktan bir süre sonra stresten, depresyondan, kaygılarınızdan uzaklaşmaya, anın tadını çıkarmaya başlarsınız.

Meditasyon Yapmak Orgazmı Kolaylaştırıyor mu

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Tüm bunlar da seks sırasında daha fazla zevk almanıza, orgazma daha kolay ulaşmanıza yardımcı olur. Dikkatiniz dağınık olduğu zaman seksten tatmin olma oranınız tahmin edemeyeceğiniz kadar azalıyor. Meditasyon ise bu dikkat dağınıklığını çözüyor.

Tek yol meditasyon mu?

Tabii ki hayır. Yani “meditasyon yapıyorum, tüm sorun çözüldü” gibi bir şey söz konusu değil. Haberin en başında da belirttiğimiz gibi orgazma ulaşmayı etkileyen çok sayıda faktör bulunuyor. Meditasyon, bu konuda size bir hayli yardımcı olsa da partnerinizin tavrı, ilgili ve onunla olan iletişiminiz de seksten zevk almanızda çok belirleyici bir etken oluyor.

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