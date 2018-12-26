Maydanoz Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Maydanoz suyu hem maydanoz kürü olarak tüketilebilen hem de maydanoz maskesi için kullanılabilen bir çözüm. Zira cildimizi güzelleştirmek için dışarıdan uyguladıklarımız kadar yediklerimiz ve içtiklerimiz de önemli.

Maydanoz suyunun cilde faydaları neler?

Maydanozdaki C vitamini ciltte görülen ince çizgiler, kırışıklıklar ve izlerin onarılmasında etkilidir. Ciltteki kolajen üretimini artıran maydanoz suyu içindeki etken maddeler hücre yenilenmesini ve onarımını destekler.

Maydanoz suyu cilde faydaları en yüksek olan sebze sularından biri olarak hem kür olarak içilebilir hem de maydanoz maskesi yapımında kullanılır.

Sabahları maydanoz suyunu cildinize maske gibi sürerek 15 dakika bekletebilirsiniz.

Maydanoz suyu beta karoten ve A vitamini içeriği ile ciltteki elastikiyeti artırır. Cildinizde yaralar varsa iyileşme sürecini hızlandırır.

Göz çevresi morluğu ve şişkinliğine maydanoz suyu

Maydanoz suyunu göz çevresindeki morluklara karşı da deneyebilirsiniz. Ayrıca yorgunluğa bağlı göz etrafı şişkinliğine de iyi gelir. Yüksek miktarda klorofil ve K vitamini içeren maydanoz suyuna 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyip göz çevresine sürebilirsiniz. Ya da makyaj pamuğuna maydanoz suyu sürüp göz etrafına haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

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Maydanoz suyu maskesi tarifi

Maydanoz suyunu maske yapmak için de kullanabilirsiniz.

1 bardak maydanoz suyu, 1 çay kaşığı yulaf ezmesi, 2 tatlı kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıp cildinize maske gibi sürün. Haftada 2-3 kez 1’er gün arayla deneyebilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla iyice durulayın.

Maydanoz suyunu kür olarak da kullanabilirsiniz. Maydanoz kürü maydanoz sapı ile hazırlanır. 1 litre suyu kaynatıp içine 1 bağ kadar maydanoz sapı ekleyin ve kısık ateşte 2-3 dakika kaynatın. Soğuyunca maydanoz kürünü sabahları birer bardak içebilirsiniz.

Kronik hastalığınız, ilaç kullanımınız veya alerji durumlarında, herhangi bir yan etkiye karşı uzmana danışmadan denememenizi öneririz.

Mahmure Özel