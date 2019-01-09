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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir? Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi
Kişisel Bakım

Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir? Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi

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Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir? Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi

"Maya maskesi son zamanlarda kadınların favori güzellik ürünlerinden biri haline geldi. Peki bu kadar yaygın kullanılan maya maskesinin faydaları neler? Cilt yenileyici maya maskesi nasıl yapılır?"

MAYA MASKESİNİN FAYDALARI

Maya maskesi yağlı ciltlerde dengeyi sağlıyor, kuru ciltlerde ise pullanıp dökülmeye engel oluyor.

Bütün cilt türlerinde sivilce ve akne oluşumunu önlüyor.

Maya maskesi cildi sadece nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda ölü derilerden arındırıyor.

Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi

Kırışıklıkları azaltıyor, yaşlılık belirtilerini geciktiriyor.

Egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Maya maskesi saça uygulandığında ise saçların daha az yağlanmasına fayda sağlıyor.

MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR ?

Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi

SİVİLCELER İÇİN SADE MAYA MASKESİ

Malzemeler:

 2 yemek kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı ılık su

Hazırlanışı:

Mayayı suyun içinde eritin ve iyice karıştırın. Sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün, maske kuruyana kadar bekleyin. tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak temizleyin.

SİVİLCE SAVAŞÇISI 7 BESİN İÇİN TIKLAYIN
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Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi

SÜTLE YAPILAN MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 çorba kaşığı yaş maya

1 çorba kaşığı süt

Hazırlanışı:

Malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

KİL MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
KİL MASKESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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