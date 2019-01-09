Maya Maskesinin Faydaları Nelerdir? Cilt Yenileyici Maya Maskesi Tarifi
"Maya maskesi son zamanlarda kadınların favori güzellik ürünlerinden biri haline geldi. Peki bu kadar yaygın kullanılan maya maskesinin faydaları neler? Cilt yenileyici maya maskesi nasıl yapılır?"
Maya maskesi yağlı ciltlerde dengeyi sağlıyor, kuru ciltlerde ise pullanıp dökülmeye engel oluyor.
Bütün cilt türlerinde sivilce ve akne oluşumunu önlüyor.
Maya maskesi cildi sadece nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda ölü derilerden arındırıyor.
Kırışıklıkları azaltıyor, yaşlılık belirtilerini geciktiriyor.
Egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.
Maya maskesi saça uygulandığında ise saçların daha az yağlanmasına fayda sağlıyor.
MAYA MASKESİ NASIL YAPILIR ?
SİVİLCELER İÇİN SADE MAYA MASKESİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yaş maya
1 yemek kaşığı ılık su
Hazırlanışı:
Mayayı suyun içinde eritin ve iyice karıştırın. Sivilcelerinizin yoğun olduğu bölgeye sürün, maske kuruyana kadar bekleyin. tamamen kuruyunca ılık suyla ıslatın ve ovalayarak temizleyin.
SÜTLE YAPILAN MAYA MASKESİ
Malzemeler:
1 çorba kaşığı yaş maya
1 çorba kaşığı süt
Hazırlanışı:
Malzemeleri cam bir kasede karıştırın. Masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.