Mat Ruj Nasıl Temizlenir?
"Mat rujlar, çıktıkları ilk günden beri birçoğumuzun favori makyaj malzemesi oldu. Gün boyu kalıcı olması ve bulaşmaması, mat rujları çantamızdan eksik etmememizin en büyük sebeplerinden. Ancak mat rujları dudaktan temizlemek biraz zor. Vereceğimiz birkaç küçük ipucu ile mat rujunuzu dudağınıza zarar vermeden, nazikçe çıkarabilirsiniz."
Krem bazlı temizleyici
Mat rujunuzu çıkarmanın ilk yolu, krem bazlı, yumuşak dokulu bir makyaj temizleyicisi kullanmaktır. Mat rujlar dudakların kurumasına sebep olabilir. Eğer rujunuzu ıslak mendil ile temizlemeye çalışırsanız dudaklarınızı tahriş olmasına neden olursunuz.
Vazelin
Krem bazlı temizleyiciniz yoksa endişelenmeyin. Pek çok alternatif daha var. Bunlardan birisi vazelin. Dudaklarınıza biraz vazelin sürün ve birkaç dakika bekleyin. Ardından pamuk bir bez ile yumuşak ve dairesel hareketler ile rujunuzu silin.
Doğal yağlar
Diğer bir yöntem ise doğal yağlardan yardım almak. Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı işinizi görecektir. Bu sayede rujunuzu temizlerken aynı zamanda dudaklarınızı da beslemiş olacaksınız.
Diş fırçası
Evet, yanlış duymadınız. Dudaklarınızı makyaj temizleme suyu ile hafifçe silin ve ardından temiz bir diş fırçası ile ovalayın. Mat rujun kolayca çıktığını göreceksiniz. Dudaklarınızı diş fırçası ile ovalamak ise peeling etkisi oluşturacaktır.
Rujunuzu sürmeden önce…
Mat ruju sürmeden önce dudak kremi kullanmanızı öneriyoruz. Bu sayede dudaklarınız gün boyu nemlenirken, rujunuzun kuru bir görüntü oluşturmasını da engellemiş olacaksınız.