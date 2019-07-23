Mat Ruj Nasıl Temizlenir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMakyaj Mat Ruj Nasıl Temizlenir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Mat Ruj Nasıl Temizlenir?
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Mat Ruj Nasıl Temizlenir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mat Ruj Nasıl Temizlenir?

"Mat rujlar, çıktıkları ilk günden beri birçoğumuzun favori makyaj malzemesi oldu. Gün boyu kalıcı olması ve bulaşmaması, mat rujları çantamızdan eksik etmememizin en büyük sebeplerinden. Ancak mat rujları dudaktan temizlemek biraz zor. Vereceğimiz birkaç küçük ipucu ile mat rujunuzu dudağınıza zarar vermeden, nazikçe çıkarabilirsiniz."

Krem bazlı temizleyici

Mat rujunuzu çıkarmanın ilk yolu, krem bazlı, yumuşak dokulu bir makyaj temizleyicisi kullanmaktır. Mat rujlar dudakların kurumasına sebep olabilir. Eğer rujunuzu ıslak mendil ile temizlemeye çalışırsanız dudaklarınızı tahriş olmasına neden olursunuz.

Vazelin

Krem bazlı temizleyiciniz yoksa endişelenmeyin. Pek çok alternatif daha var. Bunlardan birisi vazelin. Dudaklarınıza biraz vazelin sürün ve birkaç dakika bekleyin. Ardından pamuk bir bez ile yumuşak ve dairesel hareketler ile rujunuzu silin.

Doğal yağlar

Diğer bir yöntem ise doğal yağlardan yardım almak. Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı işinizi görecektir. Bu sayede rujunuzu temizlerken aynı zamanda dudaklarınızı da beslemiş olacaksınız.

Mat Ruj Nasıl Temizlenir

Diş fırçası

Evet, yanlış duymadınız. Dudaklarınızı makyaj temizleme suyu ile hafifçe silin ve ardından temiz bir diş fırçası ile ovalayın. Mat rujun kolayca çıktığını göreceksiniz. Dudaklarınızı diş fırçası ile ovalamak ise peeling etkisi oluşturacaktır.

Rujunuzu sürmeden önce…

Mat ruju sürmeden önce dudak kremi kullanmanızı öneriyoruz. Bu sayede dudaklarınız gün boyu nemlenirken, rujunuzun kuru bir görüntü oluşturmasını da engellemiş olacaksınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Cilt Lekeleri İçin Kuru Maya Maskesi Tarifi
Mevsim Yiyecekleri ve Faydaları
Hangi Bitki Çayı Neye İyi Geliyor?
Michael Kors Collection İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonu