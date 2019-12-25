Mastürbasyon Nedir? Mastürbasyon Bağımlılığı Nasıl Bırakılır?

Kişinin rahatlamasına ve cinsel haz almasına yardımcı olduğu için mastürbasyon doğaldır ve düzenli cinsel partneri olmayan kişiler için en kolay tatmin yöntemidir. Aşırıya kaçılmadığı ve normal bir cinsel ilişkiye tercih edilmediği sürece zararlı değildir ve kişisel bir seçimdir.

SAĞLIKLI BİR YOL...

Mastürbasyon cinsel dürtüleri tatmin etmenin sağlıklı bir yoldur. Cinsel istek varsa istenilen sıklıkta mastürbasyon yapılabilir. Çünkü insan doğumdan itibaren cinsel dürtüler taşır ve bu dürtüler, özellikle ergenlik döneminde yoğunlaşır. Kişisel bir cinsel eğitim aracı olan mastürbasyon; düzenli bir cinsel hayatı olmayan kişilere cinsel rahatlık verir, kendine güven ve özsaygı kazandırır. Ancak cinsel dürtüler mastürbasyon yaparak tatmin edilemeyecek kadar yoğunsa, kişi karşı cinsle cinsel bir paylaşımı arzu ediyor demektir. Bu paylaşımın sadece cinsel düzeyde değil, öncelikle sevgi ve duyguların paylaşımı şeklinde olması idealdir. Cinsellik bu paylaşımın ardından doğal olarak gelecektir. Bu nedenle kişinin karşısına cinselliği yaşayabileceği bir kişi çıkana kadar cinsel dürtülerinin yarattığı enerjiyi başka alanlara yönlendirmesinde (spor, çalışma hayatı, vb.) fayda vardır.

31 ÇEKMEK...

Halk arasında “otuz bir çekmek” denilen erkek mastürbasyonu, normal ve doğal bir eylemdir; yasak, pis veya ayıp değildir. Ancak eskiden mastürbasyonun kötü ve zararlı olduğu düşünülür ve bu sürekli vurgulanırdı. Bilimsel araştırmaların bulguları mastürbasyonun, aşırıya kaçılmadığı sürece zararlı olmadığını ortaya koymuştur. Ayıp değil, bir gereklilik olan mastürbasyonun vücuda herhangi bir kötü etkisi yoktur. Aksine rahatlamayı ve gevşemeyi sağlar. Halk arasında dolaşan “Mastürbasyon sivilce yapar”, “Mastürbasyon gözleri kör eder”, “Mastürbasyon yapanın ileride çocuğu olmaz”, “Çok mastürbasyon yaparsan spermin biter”, “Sıvı sabunla mastürbasyon yapmak spermleri öldürür” gibi söylentiler, cinsellikle ilgili tüm mitlerde olduğu gibi tamamen uydurmadır. Mastürbasyon kendini ve cinselliğini keşfetme sürecinde olan bir erkek için en kolay tatmin yöntemidir. Ancak mastürbasyon iki tarafı keskin bıçak gibidir çünkü dini unsurların neden olduğu suçluluk ve günahkarlık duygularıyla, her an yakalanacağını düşünerek mastürbasyon yapan bir erkek, farkında olmadan kendini erken boşalmaya programlayabilir. Erkeklerin uyarıldıktan ve yoğun mastürbasyon yaptıktan sonra boşalmamaları kasıklarında ağrıya yol açabilir. Bu da doğal ve normal bir durumdur. Çünkü testisler üzerinde yer alan ve testislerde yapılan spermin olgunlaşması, depolanması ve taşınmasında rol oynayan epididim keseciği cinsel uyarılma ile şişer ve boşalması gerekir.

MASTÜRBASYON YARARLI MI, ZARARLI MI?

Cinsellik ve cinsellikle ilgili konularda günümüzde farkındalık ve bilgi düzeyi nispeten artış olmakla birlikte, geçmişten bugüne taşınan kulaktan dolma yalan yanlış söylentilerin gerçek ve bilimsel bilgilerin yerine geçmiş ve böylece sayısız hurafe ve safsata ortaya çıkmıştır. İnsanları yanlış yönlendiren cinsel hurafelerin en fazla olduğu konulardan biri mastürbasyondur. Örneğin; “Mastürbasyon sağır eder, kör eder, sivilce yapar, cinsel gücü azaltır, kısırlık yapar, iktidarsızlığa neden olur” bunlardan bazılarıdır ve bunların hiçbirinin bilimsel gerçekliği yoktur. İnsanlar cinsel gerginliği rahatlatmak, bedenini daha iyi tanımak gibi farklı nedenlerle mastürbasyon yapar. Nedeni ne olursa olsun mastürbasyon iyi hissettirdiği için yapılır. Mastürbasyon hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlığa yararlıdır. Hamile kalma veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından riski açısından güvenlidir. Mastürbasyonun en önemli yararlarından biri kişinin kendini cinsel olarak kendini tanımasına, bedenini, cinsel organını, nasıl zevk aldığını keşfetmesine yardımcı olmasıdır. Kişi mastürbasyon yoluyla kendi bedenini keşfederek, kendine erotik olarak neyin iyi geldiğini belirleyebilir ve bunu partneriyle paylaşabilir.

PARTNERBASYON...

Çiftler daha tatmin edici bir cinsel ilişki için teknikleri keşfetmek ve yakınlıklarına katkıda bulunmak için karşılıklı mastürbasyon, yani benim deyimimle “partnerbasyon” yapabilirler. Mastürbasyonun sadece seks partneri olmadığında yapıldığı düşünülür. Oysa mastürbasyon partneri olan kişilerin tek başına ya da partnerle birlikte yaptığı ya da partnerler birbirlerine yaptıkları bir cinsel etkinliktir. Ancak biz sadece partneri olan erkeklerin porno eşliğinde mastürbasyon yapmamasını tavsiye ediyoruz, bunun yerine partnerbasyon öneriyoruz. Çünkü insan en az çaba ile en fazla haz duyduğu cinsel davranışları pekiştirir, bu nedenle hiçbir kadın porno ve mastürbasyon ile uzun süreçte mücadele edemez. Mastürbasyon doğru bir şekilde ve makul sıklıkta yapıldığında kişinin cinsel olarak rahatlamasına ve haz almasına yardımcı olan, stresi azaltan sağlıklı bir eylemdir. Ne var ki bazı ahlaki inançların mastürbasyonu onaylamaması, hatta yasak olarak nitelendirmesi, mastürbasyon yapan kişide suçluluk, günahkarlık veya utanç duygusu yaratır.

TRAVMATİK MASTÜRBASYON SENDROMU - TMS

Erkek mastürbasyonu; penisin, penis başının, frenulumun, yumurtalıkların, perinenin ve makat bölgesinin genelde meni çıkana kadar, “bol kayganlaştırıcı ile”, “vajinayı taklit eder gibi” ellerin yardımı ile uyarılması anlamına gelir ve buna klasik erkek mastürbasyonu denir. Mastürbasyon kişinin çeşitli görsel materyaller, cinsel fanteziler ve dokunma, okşama, sıvazlama gibi fiziksel yöntemler kullanarak kendini tatmin etmesi, boşalması ve cinsel doyum sağlamasıdır. Bol kayganlaştırıcı ile penisin ve diğer genitallerin elle aşağı yukarı sıvazlanarak yapılan “klasik mastürbasyon”, erkeğin ileride bir kadınla olan cinsel yaşama kolaylıkla uyum sağlamasını mümkün kılar. Yatağa yüzüstü (yüzükoyun) pozisyonda uzanarak veya misyoner pozisyonunu taklit ediyormuş gibi penisi yatağa, yastığa, yorgana, döşemeye ya da ellere kuru kuruya sürterek veya penis başına baskı uygulayarak yapılan mastürbasyonlar “travmatik mastürbasyon”dur ve adından da anlaşılacağı gibi bu tip mastürbasyon peniste travma yaratabilen bir mastürbasyon tekniğidir. Travmatik mastürbasyon yapan erkeklerin bir partnerle ileriki yıllarda cinsel sorunla karşılaşma olasılıkları oldukça fazladır. Travmatik mastürbasyon sendromu (tms) hem cinsel işlev bozukluklarına hem de partner ilişkisinde çeşitli çatışmalar yol açabilir.

MASTÜRBASYON BAĞIMLILIĞI

Mastürbasyon, bir partnerle cinsel aktiviteyi engellediğinde, bir partnere tercih edildiğinde, halka açık yerlerde yapıldığında veya günlük yaşam ve aktiviteleri engelleyecek ölçüde sık yapıldığında mastürbasyon bağımlılığından söz edilebilir. Mastürbasyon bağımlılığıyla mücadele kararlılık ve sabır gerektirir. Bu bağımlılıktan kurtulmak için aşağıdaki yollar etkili olacaktır.

Egzersiz yapmak. Egzersiz yapmanın aynı zamanda cinsel dürtü ve stresi azalttığı bilinmektedir. Partnerle seks. Gerçek seks yapmak mastürbasyon ihtiyacını azaltır. Hobiler edinmek. Birçok insan sadece sıkıldıkları için mastürbasyon yapar. Zamanı hobilerle değerlendirmek mastürbasyon ihtiyacını azaltır. Porno sitelerini engellemek. Porno izlememek cinsel uyarılmaya yol açacağından mastürbasyon ihtiyacı doğurur. Bu nedenle görsel ya da işitsel pornografik içeriklerden uzak durulması gerekir.

Mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak için profesyonel destek alınabilir. Mastürbasyon bağımlılığı, utanç ve suçluluk duygularının giderek artmasına, cinsel işlev bozukluklarına, partner ilişkisinde bozulmaya, hatta boşanmaya, iş ya da okulla ilgili sorunlara, iş kaybına, mali sıkıntılara yol açabilir. Mastürbasyon bağımlılığının tedavisi için cinsel terapi, bireysel psikoterapi, grup terapisi gibi yöntemler kullanılır.

PSİKOTERAPİST DR. CEM KEÇE