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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mario ve Gray Sorrenti'den La Mer sergisi

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Mario ve Gray Sorrenti'den La Mer sergisi

"Lüks cilt bakım markası La Mer, efsanevi moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti ve kendisi gibi fotoğrafçı olan kızı Gray Sorrenti ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştirdi. "

 

Etkinlikte Mario ve Gray Sorrenti’nin kampanya için deniz kenarında gerçekleştirdikleri ilham verici fotoğraf çekimi sergilendi.

DENİZDEN CİLDİNİZE

Yolculuğumuz, kurucumuz Dr. Max Huber’in bir laboratuvar kazasında oluşan yanıklarını iyileştirmek üzere kendi kaderini belirleme tutkusundan aldığı ilhamla başladı. Gündüz Uzay Fizikçisi, geceleri ise idealist ve hayalperest olan Huber, denizlerin efsanevi iyileştirici gücünü keşfetmeyi ve kullanmayı hayal etti.

6.000 deney ve 12 yıllık araştırma ömür boyu süren bir zaferi beraberinde getirdi. Huber, deniz yosunları ve diğer saf içerikleri fermantasyon işlemiyle Miracle Broth™’a aşıladı. Bu hücre yenileyici iksir tüm La Mer ürünlerinin temelini oluşturuyor.

LA MER BY SORRENTI

Deniz’in aynı kalmayan limiti La Mer’in orijinal iyileştirme yolculuğunda saklı. Gelişmelerin ilhamla, yaratıcılığın ustalıkla birleşimi. Yeni keşifler için tekrar tekrar hiç bitmeyen arayışımıza dönüyoruz.

Bu sezon La Mer, efsanevi moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti ve yıldızı parlayan genç yetenek kızı Gray Sorrenti’yi ikonik Crème de la Mer kutusunu sanatsal bir bakış açısıyla yorumlamaya davet etti. Bu ilk iş birliklerinde baba-kız olarak denizde birlikte geçirdikleri yaz günlerini en güçlü görsel ve sözel alıntılar ile yakaladılar. Mario ve Gray birlikteliği La Mer’in Edge of the Sea kampanyasında La Mer’in ruhuna yeni bir yorum kattı ve ikili, bu kampanyayı La Mer’in sonsuza kadar esin kaynağı olan deniz sevgisine adadı.

La Mer gibi, Mario’nun efsanevi moda fotoğrafları da klasik ama modern ve benzersiz kalitesi ile bilinirken, Gray ise, moda ve sanatta çığır açan fotoğrafçıların bir adım ötesine ulaşmayı hedefliyor. Yakaladığı görüntüler, hiç bitmeyen bir iç gözlem arayışını; ham, genç ve sanatsal bir ifadeyi çağrıştırıyor.
Mario ve Gray Sorrenti kendi benzersiz siyah-beyaz fotoğrafçılık yetenekleri ile Crème de la Mer için iki sınırlı sayıda ambalaj tasarladı.

TEK İYİLEŞTİRİCİ GÜÇ BEŞ FARKLI SEÇENEK

Her şey Crème de la Mer nemlendirici ile başladı. Yenileyici ve iyileştirici yapısıyla bilinen Crème de la Mer, ciltteki kuruluğu iyileştirmeye yardım ederken, ciltte tüm gün süren bir nemlendirme etkisi sağlıyor. Bugün, La Mer’in öne çıkan nemlendiricileri bir çok farklı yapıda sunuluyor, ancak bir unsur her daim aynı kalıyor: Miracle Broth™’un mucizevi yatıştırıcı gücü.

CRÈME DE LA MER
Zengin içerikli krem, yatıştırma ve nemlendirme mucizesi ile doğal bir parlaklık sağlar.

THE MOISTURIZING COOL GEL CREAM
Ultra hafif yapısıyla ferahlatır ve yatıştırır.

THE MOISTURIZING SOFT CREAM
Yumuşak dokusu ile nemlendirir ve yatıştırır.

THE MOISTURIZING MATTE LOTION
Nemlendirirken mat bir bitiş sağlayarak parlaklığı kontrol altında tutar.

THE MOISTURIZING SOFT LOTION
Hafif ve ağırlık yapmayan losyon.

26.09.2019 - Ürün Fiyatı: 2.870 TL 

 

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