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GeriEtkinlik Rehberi Mandala İle Özgürleşin!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Mandala İle Özgürleşin!
Etkinlik Rehberi

Mandala İle Özgürleşin!

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Mandala İle Özgürleşin!

"14 Ocak Salı günü eğitmen Özlem Çetinkaya önderliğinde gerçekleşecek Mandala Atölye çalışmasında katılımcılar özgürleşerek keşif dolu bir yolculuğuna çıkacak."

Renklerin ve desenlerin eşliğinde içten dışa doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler mandala atölyesinde buluşuyor. Katılımcılar, 14 Ocak Salı günü eğitmen Özlem Çetinkaya ile 'Yaşam Çemberi' anlamına gelen mandala ile özgürleşerek kendi merkezlerini keşfedecek ve çizdikleri mandala sonrası keşiflerini yazacak. Atölye Pasaport’ta gerçekleşecek atölye çalışmasının malzemeleri merkez tarafından temin edilecek.

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