Makyajsız Güzelliğin Sırrı Işık Kırılmalarında Gizli

Işık kırılmalarını ortadan kaldır, doğal bir görünüme kavuş

Aynaya baktığımızda hepimizin yüzümüzde fark ettiği ve hoşnut olmadığı noktalar ya da öne çıkarmak istediği yerler var. Kadınlar özellikle göz ve dudaklarını, erkekler ise kaş ve çeneyi belirginleştirmek istiyor. Kadınlarda makyaj bu noktada kurtarıcı olabiliyor, göz altları beyazlatılarak ve rimel ile gözler ön plana çıkarken; koyu renk ruj ise dudakları ön plana çıkarmakta etkili. Yaş aldıkça ise özellikle göz etrafında ciddi bir çökme olduğu için koyu renkli bir görüntü oluşuyor. Dudak etrafındaki sigara çizgilerinden burun kenarındaki çizgilere kadar yüzdeki her değişiklik ışık kırılmalarına neden oluyor. İşte tam da bu noktada medikal estetik devreye girerek ışık kırılmalarını yani gölgede kalan noktaları ortadan kaldırıyor. Kadınlar göz ve dudak hattını belirginleştirmeyi isterken, erkeklerin tercihi ise kaş ve çene hattını belirginleştimekten yana.

Işık kırılması nasıl yok edilir?

Göre durum tespiti her şeyden önemli .Öncelikle flaşla ve gün ışığı ile ayrı ayrı çok yakın plan fotoğraflar çekiliyor. Ardından en kötü ışıkta bile nasıl iyi görünür sorusunun cevabı için işlem yapılacak alanlar belirleniyor. Tespit yapıldıktan sonra kırılmalara yol açan çukurlara öncelikle dolgu işlemi uygulanıyor. Dolgu maddesi olarak ta en doğalı kullanılıyor. Dolgu işleminin yanı sıra somon DNA, mezoterapi ise tercih edilen diğer işlemler arasında yer alıyor. Hiçbirinin yeterli kalmadığı durumlarda ise hasta cerrahiye yönlendiriliyor. Burada kişiye göre hareket etmek ve çözümün kişiye özel olması önemli. Mesela yanak bölgemiz gençken yağ dokusu bakımından daha zengindir, ciltte hyalüronik asit bol olduğu için nemi fazladır. Göz etrafı ve yanak dokusu bir bütün halindedir. Yaşlandıkça birbirinden ayrılır ve çok ciddi karanlık bir alan oluşturur. Bu bizim daha mutsuz görünmemizi sağlar. O karanlıkları yok ederek, daha mutlu bir ifadeye dönüştürebiliriz.

Doğallık her zaman ilk tercih olmalı

Tüm estetik uygulamalarında olduğu gibi bu işlemde de doğallığın her zaman ön planda tutulması gerekiyor. Bir miktar kırışıklık doğallık açısından kabul edilebilir. Önemli olan bu kırışık alanın gölge ya da karanlıkta kalacak bir nokta yaratmaması.