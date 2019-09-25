Makyajla Uyuduğunuzda Cildinizde Neler Olur?
"Uzun ve yorucu bir günün ardından eve döndüğümüzde bazen makyajımızı temizlemek bile zor gelir. "Bir kereden bir şey olmaz" der ve makyaj ile uyuyuveriririz. Peki, makyaj ile uyuyunca cildimizde neler olur?"
Uzmanlar, makyajın ciltte en ufak bir kalıntı dahi bırakmayacak şekilde temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Makyaj ile uyumanın çok zararlı olduğunu bilsek de gerçekte cildimize neler yaptığına dair pek fikrimiz yok. Majyajı temizlemeden uyuduğumuzda cildimizde neler olduğununa bir bakalım.
Kirpikler zayıflar
Pek çoğumuz gür ve uzun kirpiklere sahip olmak istiyoruz fakat rimelle uyuduğumuz zaman kirpikler kurur ve dökülür. Bu yüzden yatmadan önce mutlaka göz makyajınızı iyice temizlediğinizden emin olun.
Gözenekler tıkanır
Ten makyajını temizlemek, cilt için tahmin ettiğinizden çok daha önemli. Fondöten, allık, gözaltı kapatıcı gibi ürünleri derinlemesine temizlemek gerekir. Aksi halde bu ürünler cildin nefes almasını engeller ve gözenekleri tıkar. Sonuç ise akne ve sivilceli bir cilt olur.
Işıltı yok olur
Makyaj ile uyumak cildi kurutur, canlı görüntüsünü yok eder ve matlaştırır. Ciltte kalan makyaji gece boyunca cildin yenilenmesini engeller.
Temizlenmesi daha da zorlaşır
Makyajınızı temizlemeden uyursanız, ertesi gün uyandığınızda temizlemek daha da zor hale gelecektir. Gece boyu makyaj cildinizin derinlerine nüfuz edecek ve temizlenmesi de zorlaşacaktır.
Gördüğünüz gibi makyajla uyumak pek akıllıca bir fikir değil. Mutlaka çok yorgun olduğunuz zamanlar olacaktır. Bu gibi durumlarda sabah kalktığınızda ilk iş olarak yapmanız gerekenleri de sizlerle paylaşıyoruz.
Yüzünüzde makyaj varken uyuyakalırsanız ne yapmalısınız?
Uyanır uyanmaz yüzünüzü güzelce yıkayın. Ardından yağ bazlı bir temizleyici ile yıkayın. Sonrasında ise jel ya da köpük bazlı bir temizleyici kullanın.
Son olarak da yüzünüze bir detoks maskesi uygulayarak işlemi tamamlayın. Üzeri bolca renklenen yastık kılıfınızı ise çamaşır makinasına atmayı unutmayın