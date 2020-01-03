Makyaj Yaparken En Sık Yapılan Hatalar

Allık uygulaması

Allık sürmek her ne kadar kolay gibi gözükse de aslında uygulaması hiç de kolay değildir. Allık uygularken allık fırçasını büyük hareketlerle yaymak yerine yukarı doğru bir çizgi halinde uygulamalısınız. Allığı elinizle veya fondöten fırçalarıyla uygulayarak kötü bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu nedenle allık için doğru fırçayı seçin.

Fondöten seçimi

Cilt tonunuza uygun fondöten kullanmamak makyajda yapılan en büyük hatalardan biridir. Teninize uygun doğal görünümlü fondöten seçmelisiniz. Cilt tonunuza uygun fondöteni bulmak için öncelikle boynunuzda denemenizi öneriyoruz.

Yüze tamamen pudra uygulamak

Yüzünüze tamamen pudra sürmek kesinlikle hoş bir görüntü sağlamayacaktır. Eğer yağlı bir cildiniz varsa sadece T bölgesine pudra uygulayın ve aşırıya kaçmayın.

Yanlış eyeliner kullanmak

Eyeliner'ı güzel sürmek için pratik yapmak gerekir. Çoğu kişi ilk denemede harikalar yaratamaz. Ancak eyeliner kullanmayı çok seviyor ve sürmek istiyorsanız dikkatlice elinizi kaldırmadan hafifçe çekebilirsiniz. Eyeliner'ın uç kısmını çok fazla uzatmak da en sık yapılan hatalardan biridir.

Göz altı morluklarına koyu kapatıcı sürmek

Göz altı kapatıcınızı koyu tonda sürmek hem daha yaşlı hem de kötü bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle kapatıcınızı kendi cilt tonunuza uygun bir renkte seçmek çok önemlidir.

Üst üste rimel uygulaması yapmak

Daha hacimli kirpiklere sahip olmak için yapılan bu uygulama kesinlikle kirpiklerinizin kötü görünmesine neden olacaktır.