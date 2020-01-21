Makyaj Malzemeleri Nasıl Temizlenir?

Makyaj fırçaları

Makyaj yaparken en sık kullanılan araçlar makyaj fırçalarıdır. Makyaj fırçalarını haftada bir temizlemek gerekir.

Bir kabın içine sıcak su ve bebek şampuanı dökün, fırçaların ucunu sokun. Biraz bekledikten sonra elinizle hafifçe ovalayarak durulayın. Bir havlu ile hafifçe nemini aldıktan sonra da kurumaya bırakın.

Gelelim cildimizde en sık kullandığımız makyaj gereci olan beauty blender temizliğine...

Kirpik kıvırıcısı

Kirpik kıvırıcıların temizlenmesi gerektiğini belki de ilk kez duyuyorsunuz. Kirpik kıvırıcıların lastik kısmına bulaşan maskara kalıntıları kirpiklerin dökülmesine sebep olabilir. Öte yandan göz çevrenize, kirpiklerinize kullandığınız her malzemenin temiz olmasına ekstra özen göstermelisiniz.

Kirpik kıvırıcınızı kullanmadan önce makyaj pamuğuna makyaj temizleme suyu dökerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Manikür-pedikür setleri

Manikür pedikür setlerinin temizlenmesi hayati önem taşır. Uzmanlar, dışarıda manikür pedikür yaptırırken bile kendi malzemelerinizi götürmeniz gerektiğini söylüyor. Bu setler Kesinlikle kişiye özel olmalıdır.

Manikür pedikür setinizi her kullanımdan sonra temizlemeye özen göstermelisiniz. Makyaj pamuğunun üzerine az miktarda temizleme solüsyonu dökerek temizleyebilirsiniz.