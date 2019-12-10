Madonna İstanbul’da Sahnede!

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İstanbul Tiyatro Topluluğu, kuruluşunun 7.yılında repertuvarına 4 yıl önce aldığı ve uyarlamasını 2 yılda özenle yaptığı, ülkemizin saygın yazarlarından Sabahattin Ali'nin önemli eseri, Kürk Mantolu Madonna’yı yazarın ölümünün 70. yılında seyirciyle buluşturdu.

Bu bir ilandır.

“Muhakkak bütün insanların birer ruhu vardı ama birçoğu bunun farkında değildi ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. Bir ruh ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden, meydana çıkıyordu. Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, ruhumuzla yaşamaya başlıyorduk'' satırlarıyla, aşkın insan ruhu üzerindeki gücünü tasvir eden bu derin eseri; tiyatroya uyarlanmış haliyle, keman ve piyano ezgileri içinde izlemek için hemen yerinizi ayırtın.

Bu ayki oyun listenize sevilen yazar Sabahattin Ali’nin klasikleşen “Kürk Mantolu Madonna” adlı aşk romanının derin dramatik yapısını sahneye taşıyarak seyircinin beğenisini kazanan bu oyununu da eklemek isterseniz, indirimli biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

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