Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu
"Feminen görünümü kusursuz el işçiliği ile buluşturan Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu, yılbaşı davetlerine yüksek dozda ışıltısını yansıtarak göz kamaştırıcı siluetler sunuyor."
Yeni yıl ışıltınızla harekete geçen parıltılar, naif davetlerin giriş anahtarını elinde tutuyor. Jakarlı kumaşlarla birleşen Muare efektli pilisoley etekler ve volanlı elbiseler beklenen yılbaşı kırmızısı ve pembe uyumuyla canlı olduğu kadar romantik bir etki bırakıyor. Bu etkili kombine eşlik eden ton sür ton kırmızı paltolarsa eşsiz bir uyumun peşine düşüyor.
Keyifli kış davetleri ve ev partilerinde şık bir tercih olabilecek fiyonk detaylı bronz jakar midi boy elbise ise ışıltılı dokusuyla size eşlik ediyor. Dev fiyonk işlemeli kemer veya mini pouch gece çantaları, parti görünümlerini kusursuzca tamamlarken; Farklı boyutlarıyla karşımıza çıkan çiçek buket figürlü, taş detaylı broşlar, kış günlerinin ruhunu yansıtan çam ağacı ve kozalak esintili yılbaşı heyecanını kutlamaya değer kılıyor.
Swarovski ve taşlarla harmanlanan ipek ve şifon elbiseler, feminen bel hattına vurgu yapan arkası jorjet ve krep detaylı ceketler ile güçlü olduğu kadar eşsiz bir alternatif yaratıyor. Naif stilinizi yansıtan yelpaze taş işlemeli ve kol detayı organza krep elbiseyse anın paylaşıldığı, keyifli sohbetlerin ışıldayan parçası olarak koleksiyonda yerini alıyor.
Terracota, pudra, pembe gibi aydınlık tonların yanı sıra yeni seneyi karşılamaya hazır gold, sarı ve gümüşler ise koleksiyonun zarafetini gün ışığına çıkarıyor.
Gösteriş dozu yüksek Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu’nda yer alan tasarımlar, yeni yılın ilk dileklerine eşlik edecek okazyonlara kusursuz bir seçki sunuyor.