 Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKoleksiyonlar Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu
Koleksiyonlar

Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu

"Feminen görünümü kusursuz el işçiliği ile buluşturan Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu, yılbaşı davetlerine yüksek dozda ışıltısını yansıtarak göz kamaştırıcı siluetler sunuyor."

Yeni yıl ışıltınızla harekete geçen parıltılar, naif davetlerin giriş anahtarını elinde tutuyor. Jakarlı kumaşlarla birleşen Muare efektli pilisoley etekler ve volanlı elbiseler beklenen yılbaşı kırmızısı ve pembe uyumuyla canlı olduğu kadar romantik bir etki bırakıyor. Bu etkili kombine eşlik eden ton sür ton kırmızı paltolarsa eşsiz bir uyumun peşine düşüyor.

Keyifli kış davetleri ve ev partilerinde şık bir tercih olabilecek fiyonk detaylı bronz jakar midi boy elbise ise ışıltılı dokusuyla size eşlik ediyor. Dev fiyonk işlemeli kemer veya mini pouch gece çantaları, parti görünümlerini kusursuzca tamamlarken; Farklı boyutlarıyla karşımıza çıkan çiçek buket figürlü, taş detaylı broşlar, kış günlerinin ruhunu yansıtan çam ağacı ve kozalak esintili yılbaşı heyecanını kutlamaya değer kılıyor.

 Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu

Swarovski ve taşlarla harmanlanan ipek ve şifon elbiseler, feminen bel hattına vurgu yapan arkası jorjet ve krep detaylı ceketler ile güçlü olduğu kadar eşsiz bir alternatif yaratıyor. Naif stilinizi yansıtan yelpaze taş işlemeli ve kol detayı organza krep elbiseyse anın paylaşıldığı, keyifli sohbetlerin ışıldayan parçası olarak koleksiyonda yerini alıyor.

Terracota, pudra, pembe gibi aydınlık tonların yanı sıra yeni seneyi karşılamaya hazır gold, sarı ve gümüşler ise koleksiyonun zarafetini gün ışığına çıkarıyor.

 Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu

Gösteriş dozu yüksek Machka Sonbahar Kış 2019-2020 Koleksiyonu’nda yer alan tasarımlar, yeni yılın ilk dileklerine eşlik edecek okazyonlara kusursuz bir seçki sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi