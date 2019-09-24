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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu
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Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu

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Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu

"Machka, Sonbahar-Kış 2019-20 Koleksiyonu’nda Machka Marka Yüzü Arzum Onan’ın zamansız tavrıyla buluşarak gösterişli silüetleri & konforu kusursuz bir dengeyle sunuyor."

İncelikli ve özel detayları, çağdaş kalıplar ve yüksek kumaş kalitesi ile buluşturan Machka, Sonbahar atmosferine uygun parçalarla sizi şehirde yepyeni bir keşfe davet ediyor. İri cepli ekose maxi palto, ekose düğme detaylı ve feminen bel hattına vurgu yapan kruvaze blazer ceket, mevsim meltemleriyle harekete geçen farklı kumaş mixli piliseli midi boy etekler ile kusursuzca eşleşiyor. Fırfır, volan ve pililerle hareketlenen detaylar, zengin renk seçkisiyle buluşurken, ince detaylı elbise ve ceketler feminen olduğu kadar naif bir şıklık sunuyor.

 Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu

Etek ucu piliseli kumaştan triko elbise ve dev kurdele detaylı sweatshirtler hafta sonu şıklığını garantilerken; tül ve ince işçiliğin yansıması parlak taş detaylarıyla zenginleşen, volümlü mini ve midi elbiseler keyifli akşam yemeği partilerine eşlik ediyor. Boyundan bağlamalı fiyonk fular ve şerit dantel detaylı krep bluz, pelerin görünümlü fırfırlı gömlek ve elbiseler, kemerlerle feminen bel hattını vurgulayarak yepyeni bir silüet yaratıyor.

 Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu

Duru beyaz ve ekrular, zamansız siyahlar, geçiş mevsiminin yansıması gri ve antrasitler, ışıltılı goldlar, saf pudra, nil yeşili, bal kabağı ve turuncuların hakimiyetindeki koleksiyon, zengin renk kartelasının başrol oyuncuları arasında…

 Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu

İhtişamlı silüetleri, konfor ile buluşturarak şehir şıklığına gönderme yapan koleksiyon ile yeni mevsimin modern yüzünü keşfetmeye davetlisiniz.

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