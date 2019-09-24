Machka Sonbahar-Kış 2019-2020 Koleksiyonu
"Machka, Sonbahar-Kış 2019-20 Koleksiyonu’nda Machka Marka Yüzü Arzum Onan’ın zamansız tavrıyla buluşarak gösterişli silüetleri & konforu kusursuz bir dengeyle sunuyor."
İncelikli ve özel detayları, çağdaş kalıplar ve yüksek kumaş kalitesi ile buluşturan Machka, Sonbahar atmosferine uygun parçalarla sizi şehirde yepyeni bir keşfe davet ediyor. İri cepli ekose maxi palto, ekose düğme detaylı ve feminen bel hattına vurgu yapan kruvaze blazer ceket, mevsim meltemleriyle harekete geçen farklı kumaş mixli piliseli midi boy etekler ile kusursuzca eşleşiyor. Fırfır, volan ve pililerle hareketlenen detaylar, zengin renk seçkisiyle buluşurken, ince detaylı elbise ve ceketler feminen olduğu kadar naif bir şıklık sunuyor.
Etek ucu piliseli kumaştan triko elbise ve dev kurdele detaylı sweatshirtler hafta sonu şıklığını garantilerken; tül ve ince işçiliğin yansıması parlak taş detaylarıyla zenginleşen, volümlü mini ve midi elbiseler keyifli akşam yemeği partilerine eşlik ediyor. Boyundan bağlamalı fiyonk fular ve şerit dantel detaylı krep bluz, pelerin görünümlü fırfırlı gömlek ve elbiseler, kemerlerle feminen bel hattını vurgulayarak yepyeni bir silüet yaratıyor.
Duru beyaz ve ekrular, zamansız siyahlar, geçiş mevsiminin yansıması gri ve antrasitler, ışıltılı goldlar, saf pudra, nil yeşili, bal kabağı ve turuncuların hakimiyetindeki koleksiyon, zengin renk kartelasının başrol oyuncuları arasında…
İhtişamlı silüetleri, konfor ile buluşturarak şehir şıklığına gönderme yapan koleksiyon ile yeni mevsimin modern yüzünü keşfetmeye davetlisiniz.