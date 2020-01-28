İnce işçiliği feminen tavrıyla buluşturan Machka, yeni sezonun kapılarını ışıltı dolu tasarımlarıyla aralıyor. Naif parıltıların yanı sıra doğal tonların dünyasını yansıtan Machka İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu keşfe davet niteliğinde…

Tabiattan gelen tarçın, toprak ve bej tonlarının yanı sıra romantik etkili kırmızı ve pembeler, Machka İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu’nun öne çıkan renk kartelası arasında yerini alıyor. Güneşin samimi tonlarından sarı ve turuncular mevsime sıcak bir karşılama yaparken, derin siyah ve beyazlar zamansızlığa atıfta bulunuyor.

Silüetleriyle modern, renk paletiyle romantik, hacimli volanları ve aksesuar oyunlarıyla modern görünüme atıfta bulunan koleksiyon, mevsimin yeni başlangıçlarına eşlik ediyor. Koleksiyonda yer alan volan detaylı ekose poplin gömlek, turuncu tonlarıyla ön plana çıkıyor. Bu parçaya eşlik eden ton sür ton etkili krep pantolon feminen bir silüet oluşturuyor. Taş ve rafya işleme detaylarıyla ışıltılı ve bir o kadar doğal bir denge yakalayan tüvit pardösü ise serin meltemlere eşlik edecek ihtişamlı bir görünüm sunuyor.

Özel davetler ve şık kokteyl partilerine eşlik edecek double düğme şeritli, feminen bel hattına vurgu yapan ceket ve pantolon takımı baştan aşağıya sarının enerjisine bürünerek tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Smart casual görünümün yanında bel hattı volanlı ve boydan taş işleme şeritli krep elbiseyse kusursuz bir harmoni içerisinde uyum sağlıyor. Sofistike bir görünüm tercih eden Machka kadını için balone kollu, volan detaylı anvelop elbise, yeşil ve siyahın harmanlanmasıyla oluşan mikro desenlere keyifli bir davet niteliğinde.

Doğal dokuların egemenliğindeki keten ceket ve pantolon, dingin duruşuyla gün içerisindeki okazyon değişimlerine eşlik ediyor. Yaz davetlerinde, sahilden seyredilen romantik gün batımlarına eşlik edecek çizgili koton maksi elbise, yaka bölümündeki taş ve rafya işlemeleriyle zarafet gün ışığına taşıyor. Dantel ve pililerin beyaz ile buluştuğu etekler, çiçek işlemeli blazer ceket ile rafine şıklığınızı yansıtıyor.

Yeni mevsimin kapılarını aralayan Machka İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, renkli dünyası ve zarif detaylarıyla sinematografik bir hikayenin başlangıcını yapıyor…