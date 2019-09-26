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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Mac DeMarco Gezgin Salon Kapsamında İlk Kez İstanbul'da

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Mac DeMarco Gezgin Salon Kapsamında İlk Kez İstanbul'da

"Salon İKSV’nin, şehrin farklı mekânlarında daha geniş kitlelere ulaştığı etkinliği Gezgin Salon, Birlikte Güzel’in desteğiyle 30 Kasım’da indie rock yıldızı Mac DeMarco’yu Volkswagen Arena’da ağırlayacak. Mac DeMarco, ‘Peçeteye İstek’in en çok istek alan isimlerinden biri olarak dördüncü Gezgin Salon’a konuk olacak."

Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör Mac DeMarco, indie rock, lo-fi, saykedelik pop ve soft rock’tan unsurlar barındırsa da müzik sahnesindeki meslektaşlarından keskin çizgilerle ayrılan müziğini “jizz jazz’’ olarak tanımlıyor. Rock and Roll Night Club’la başlayan albüm süreci, sevilen Mac DeMarco çizgisinin ilk albümünü 2012’de yayımlanan 2’yle devam etti. 2014’te Salad Days’le daha da olgunlaştı, 2015’te yayımlanan mini albüm Another One’ın ardından 2017 çıkışlı This Old Dog’la yılın albümü listelerinde zirveden inmedi. Bu yıl yayımlanan son albümü Here Comes the Cowboy ise, çabasız gözüken ama derinliği her adımında daha da artan müzikalitesinin ulaştığı şimdilik son nokta.

Sanatçı, Shuggie Otis, Black Sabbath, Pete Seeger, Jonathan Richman, Genesis, Sting ve Weezer'ı favori isimleri arasında gösteriyor. İlham aldığı isimler sorulduğunda John Maus, Ariel Pink, Isao Tomita ve R. Stevie Moore cevabını veriyor. Sanatçınınn ‘Chamber of Reflection’, ‘My Kind of Woman’, ‘Cooking Up Something Good’, ‘Freaking Out the Neighborhood’, ‘Nobody’, ‘Salad Days’ ve ‘Ode to Viceroy’ gibi bundan yıllar sonra bile aynı keyif ve duygularla dinlenebilecek şarkıları şimdiden indie rock klasikleri arasına girdi.

Dünyanın dört bir yanında tescillenmiş canlı performansıyla Mac DeMarco dev Avrupa turnesinin final konserinde, Birlikte Güzel: Gezgin Salon kapsamında 30 Kasım’da Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Biletler 27 Eylül Cuma günü satışta

Gezgin Salon kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan Mac DeMarco’nun 30 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserinin biletleri 27 Eylül Cuma günü 10:30’da satışa çıkıyor. Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den, pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek. Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış, 26 Eylül Perşembe günü 10:30’da başlayacak.

Gezgin Salon hakkında

Gezgin Salon, 2017’de, Salon’un kabına sığmayıp şehri gezmeye çıkmasıyla başladı. İlk üç edisyonda Agar Agar, King Gizzard & The Lizard Wizard, Wolf Alice, Amyl and the Sniffers, Kiasmos, Pantha du Prince ve Pional gibi isimleri ağırladı.

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