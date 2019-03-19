Lor Peyniriyle Yapabileceğiniz 3 Sağlıklı Tarif

İşte bu nedenle bu değerli peyniri günlük beslenmemize eklemenin önemi büyük. Sizin için loru günün her öğününde tüketebileceğiniz 3 sağlıktı tarifte bir araya getirdik.

LOR PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

100 gr lor peyniri

5 adet yumurta beyazı

Tuz

Karabiber

Tarif:

Tüm malzemeleri blender ya da doğrayıcıya aktarın.

Homojen kıvama gelince pankek hamurunuz hazır demektir.

Yağladığınız tavada iki tarafın da rengi dönecek şekilde pişirin.

LORLU MANTAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

8 adet iri mantar

3 yemek kaşığı lor peyniri

3 adet ceviz

3-4 dal dereotu

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Tarif:

Mantarların saplarını çıkardıktan sonra nemli bir bezle silin.

Cevizleri ayıklayıp küçük parçalara bölün.

Sarımsağı iyice ezin.

Bir kaba aldığınız lor peynirini; ceviz, dereotu, zeytinyağı, sarımsak, karabiber ve tuzla karıştırın.

Oluşturduğunuz harcı mantarların içine doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

TOK TUTAN KAHVALTI SALATASI

Malzemeler:

4 kaşık lor peyniri

3 adet ceviz

5 adet çiğ badem

1 tatlı kaşığı çörekotu

Kiraz domates

Roka

Maydanoz

Dereotu

Zeytinyağı

Tarif:

Roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri arzu ettiğiniz kadar iri iri doğrayın.

Cevizi ayıklayıp parçalayın.

Derin bir kase alıp yeşillikleri, lor peynirini, domatesi ve cevizi karıştırın.

Son olarak zeytinyağı ve çörekotunu ekleyin.

MAHMURE ÖZEL