Londra Moda Haftası: YouTube Partisi
"Geçtiğimiz günlerde sona eren Londra Moda Haftası'nda Love Magazine ve YouTube ev sahipliğinde bir parti düzenlendi. Partiye Gigi-Bella Hadid, Kendall Jenner, Rita Ora gibi birçok ünlü katıldı. "
Londra'da The Standard Hotel'de düzenlenen partiye Kendall Jenner Burberry şovu için sarıya boyattığı saçlarıyla katıldı. Bella Hadid ise partiye deri ceket, slogan elbisesi ve yüksek topuklu botlarla geldi.
Christina Aguilera ise, Kraliyet Opera Binası'ndaki sürpriz performansından sonra partiye katılımda bulundu.
Partideki diğer konuklar arasında, Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss, Brooklyn Beckham'ın eski kız arkadaşı Hana Cross ve Nick Grimshaw da vardı.