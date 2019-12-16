Leziz Bir Kış Tarifi: Pancar ve Keçi Peyniri Salatası

PANCAR VE KEÇİ PEYNİRİ SALATASI

Malzemeler:

1 adet pancar

2 dilim keçi peyniri

Yarım demet roka

Bir avuç ceviz

Balzamik sirke

Sızma zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Pancarı dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında aklaşık 45 dakika pişirin. Diğer bir alternatif ise; pancarı bütün halde haşlayın ve soğuduktan sonra dilimleyin.

Diğer yandan rokaları saplarından ayırın, güzelce yıkayın ve kurulayın. Arzunuza göre iri veya ince şekilde doğrayın.

Pancarları ve rokaları salata kasesine alın. Cevizleri kıyın, kaseye ekleyin. Keçi peyniri de eliniz ile ufalayıp en üste dağıtın.

Tuz, balzamik sirke ve zeytinyağını da damak tadınıza göre ilave edin. Afiyet olsun!