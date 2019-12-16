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GeriBeslenme Önerileri Leziz Bir Kış Tarifi: Pancar ve Keçi Peyniri Salatası
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Leziz Bir Kış Tarifi: Pancar ve Keçi Peyniri Salatası
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MAHMURE ÖZEL

Leziz Bir Kış Tarifi: Pancar ve Keçi Peyniri Salatası

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Leziz Bir Kış Tarifi: Pancar ve Keçi Peyniri Salatası

"Kış sebzeleri ile hazırlanan salataların tadı bir başka oluyor. Salatayı çok seviyor, biraz da farklılık arıyorsanız pancar ve keçi peyniri salatasını mutlaka deneyin."

PANCAR VE KEÇİ PEYNİRİ SALATASI

Malzemeler:

1 adet pancar 

2 dilim keçi peyniri

Yarım demet roka

Bir avuç ceviz

Balzamik sirke

Sızma zeytinyağı

Tuz

9
SALATANIZA EKLEYEBİLECEĞİNİZ 7 SAĞLIKLI BESİN
SALATANIZA EKLEYEBİLECEĞİNİZ 7 SAĞLIKLI BESİN

Hazırlanışı:

Pancarı dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında aklaşık 45 dakika pişirin. Diğer bir alternatif ise; pancarı bütün halde haşlayın ve soğuduktan sonra dilimleyin.

Diğer yandan rokaları saplarından ayırın, güzelce yıkayın ve kurulayın. Arzunuza göre iri veya ince şekilde doğrayın.

Pancarları ve rokaları salata kasesine alın. Cevizleri kıyın, kaseye ekleyin. Keçi peyniri de eliniz ile ufalayıp en üste dağıtın.

Tuz, balzamik sirke ve zeytinyağını da damak tadınıza göre ilave edin. Afiyet olsun!

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