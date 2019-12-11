Levent Yüksel İzmirli Sevenleriyle Buluşuyor!

İzmirli müzikseverler; gönüllerdeki yeri hep bir başka olan ses, Levent Yüksel’in meşhur sahne performansını görmek, unutulmayacak anılarınız arasına yeni bir anı eklemek için size özel indirimli konser biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

Fark edilen yeteneği ve çalışmalarının sonucunda ilk albümü olan Med Cezir’i 1993 yılında çıkararak adını sıkça duyurmaya başlayan Levent Yüksel; 1997 yılında çıkardığı Bi Daha single'ıyla o yılın en çok satan şarkıcısı oldu. 2004 yılında çıkardığı Uslanmadım albümüyle gönüllerdeki yıkılmaz tahtına çıkan başarılı sanatçı, bu albümde seslendirdiği Orhan Gencebay'ın şarkısı Yarabbim'le çok sevildi.

Bu bir ilandır.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 2006 yapımı Kadın Şarkıları albümü büyük beğeni topladı. Yıllar içerisinde çizgisini hiç bozmadan sahnelerden inmeyen yetenekli sanatçı; bu ay sonunda İzmirli hayranlarıyla unutulmaz bir konserde buluşacak. İndirimli bilet satın almak için hemen buraya tıklayın, müzik dolu bir gece fırsatını kaçırmayın.

Türkiye’de hiç şüphesiz en iyi seslerden biri olan, şarkıları dillere pelesenk olmuş başarılı sanatçı Levent Yüksel’in 28 Aralık’ta Bornova Ooze Venue sahnesindeki bu güzel performansını kaçırmamak için hemen buraya tıklayın. Keyifli bir konser akşamında müziğin tadını çıkarın.

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