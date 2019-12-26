Lekelerle Savaşta Güçlü Silahlar

Lekeli ve donuk bir cilt kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterir. Lekelerden kurtulmak için cildin rengini açmak başvurulan yöntemlerden biridir. Ancak bunun yerine pigmentasyon sürecini kontrol etmek ve cilt ışıltısını yeniden kazandırarak gençliğini korumak daha doğru bir yöntemdir.

Esthe-White System melanin sentezini kontrol altına alır, cilt görünümünü parlaklaştırır ve mevcut pigmentleşmenin görünümünü iyileştirir. Böylece cilt tonu eşitlenmiş, cilt aydınlanmış ve lekelerinden arınmış olur.

Lekenin en önemli oluşum faktörü güneştir. Güneş kaynaklı oluşmuş lekelerin yanı sıra yaş, gebelik, hormonal değişiklikler, genetik faktörler gibi nedenlerle oluşan lekelerin de görünümünün azalmasına yardımcı olur. Esthe-White System normalde leke giderici ürünlerin yaratmış olduğu rahatsızlık hissini yaşatmaz. Aşırı pigmentasyon sürecini kökünden tedavi etmeye yardımcı olur, kahverengi lekelerin görünümünü cildi yatıştırarak azaltır. Lekelerinin yanı sıra kırışıklıklar, ince çizgiler ve yüz konturlarını de iyileştirmek için çalışır.