Lazer İle Tüy Sarartma Uygulaması Nedir?

Lazer epilasyon herkeste etkili olmayabilir



Lazer epilasyon; günümüzde hem erkek hem de kadınlar için sıkça tercih edilen bir uygulamadır. Ancak lazer epilasyon her kıl ve tüy için etkili bir tedavi olmayabilir. Lazer epilasyon ya hep ya hiç prensibi ile işlediği için etkilediği kılları tamamen yok etmektedir. Ancak açık renkli ve ince kıllarda yeterince etki oluşturamayabilir. Lazer epilasyon; en çok beyaz ten ve siyah kalın kıl yapısına sahip bireylerde etkili olmaktadır. Uygulama zayıf, ince ve kahverengi kıllarda etkili olmaz. Hatta uygulama; kılları yok edemediği gibi bazen ince kılları, yaydığı ısı etkisi ile kanlanmayı arttırarak kuvvetlendirdiği de bilinmektedir. Sekonder hipertrikoz olarak adlandırılan bu durumda, kıl olmayan alandan asla kıl çıkışı olmaz. Ancak mevcut ayva tüyü zayıf kıllar artarak daha da belirgin hale gelir. Bu olaya ‘’tetiklenme’’ adı verilmektedir. Bu durum ise en çok yüz kıllarında gözlemlenmektedir. Mevcut kıl yapısı azalmadığı gibi üzerine daha da artmış olması hastaları fazlasıyla mutsuz edebilmektedir.

Lazerle tüy sarartma işlemi nedir?

Lazer epilasyon işlem öncesinde yapılan kontrollerde; özellikle yüz bölgesinde tetiklenmeye yatkın bir kıl yapınız varsa, doktorunuz lazer epilasyonu tavsiye etmeyecektir. Yüz kıllarının yanında hastalarda eşlik eden hormon bozukluğu da tetiklenmeyi şiddetlendirebilmektedir. Bu durumda hekiminiz sizden hormon tetkiki istenmesini önerebilir. Hormon bozukluğu ve beraberinde alınan hormon düzenleyici tedaviler, lazer epilasyonun etkisini arttırmanın yanında tetiklenmeyi de en aza çekecektir. Kıl köklerinin zayıf ve kahverengi olduğu ve lazer epilasyonun tercih edilmediği bu gibi durumlarda mevcut kıllarından rahatsız olan hastalar için tüy sarartma işlemi tavsiye edilir.

Tüy sarartma işlemi nasıl yapılır?

Tüy sarartma işlemi Q-switched lazer ile yapılır. Q anahtarlı lazerler aslında epilasyonda kullanılan alexandrite ve Nd-YAG lazer dalga boyunun çok kısa sürelerde bölünmüş aralıklarla güçlü biçimde verilmesiyle etki gösterir. Kıl kökü yanmaz ancak kıl kökündeki pigment lazer ışını ile patlatılır. Bu sayede siyah-kahverengi kıllar sarı renge dönüştürülerek görünürlüğü azaltılır. Cilt tonuna yaklaşan kıl rengi nedeni ile kıllar daha az göze çarpar. Aynı zamanda da zayıflar ve incelir. Görünürlüğü giderek azalır.

Acısız bir şekilde istenilen sonucu elde edin

Ağda, jilet veya tüy dökücü kullanmak istemeyen ancak yüz bölgesi gibi göz önünde bulunan aldırmak istenmeyen kıl yapısına sahip hastalarda rahatlama sağlar. Kalıcı bir çözüm değildir. Ortalama 2-3 aylık aralar ile tekrar edilebilir. Tekrarlanan lazer seansları ile kıl köklerinin zaman içerisinde zayıfladığı görülmektedir. Kıl kökü yok olmaz ancak ayva tüyü görünüme dönüştüğü için de hastaların günlük konforunu arttırır. Ortalama 15-30 dk kadar sürer. Q anahtarlı lazer ile kıl üzerine atış yapılarak kıl sarartılır. İşlem acısız bir yöntemdir. İşlem sonrası günlük hayatı etkileyecek kızarıklık yara vb. problemler beklenmez.