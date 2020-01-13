Kuru Şampuan Hakkında: Nasıl Kullanılır? Zararlı Mıdır?

Kuru şampuan nedir?

Kuru şampuan, saçın su kullanmadan daha temiz görünmesini sağlar. Ana bileşeni mısır ya da pirinç nişastasıdır. Genellikle taze, çiçeksi veya tropik kokar.

Kuru şampuan nasıl kullanılır?

Genelde sprey kutularda bulunan kuru şampuanı kafa derinize yaklaşık 30 cm uzaklıktan sıktıktan sonra saçlarınıza masaj yapmalısınız. Tüm saç derisine eşit dağıldığından emin olup deride kalıntı bırakmamak için saçlarınızı taramalısınız. Tarama işlemi çok önemli çünkü kuru şampuan pudralı olduğu için iyice taranmazsa kepekli bir görünüme sebep olur. Bu şampuanı denedikten sonra saçlarını suyla yıkamak isteyenler de kafa derisini iyice yıkayıp kuru şampuanı arındırmalı. Aksi takdirde saç derisi hava alamaz bu da saçın dökülmesine neden olur.

Kuru şampuan ne zaman kullanılır?

Kuru şampuan genelde yağlı saçları daha canlı ve hacimli tutmak için kullanılır. Öte yandan kuru şampuan taze temiz saça hacim ve doku katmak için de kullanılabilir. Saçın canlı ve güçlü görünmesine yardımcı olduğu için temel günlerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızda ekstra hacim ile uyanmak istiyorsanız bir önceki gece uygulayıp uyumak iyi bir fikirdir.

Her gün kuru şampuan kullanmak zararlı mıdır?

Kuru şampuanı istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz, ancak hassas bir saç derinize sahipseniz ya da saçlarınız kırılgansa her gün kullanmamalısınız.