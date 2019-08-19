Kuru Şampuan Hakkında Bilmeniz Gerekenler
"Saçları her gün yıkamak, saç derisinin kurumasına ve saçların yıpranmasına neden oluyor. Pek çok kişi de saç yıkamasını azaltmak ancak yağlı görünümden de kurtulmak için kuru şampuana başvuruyor. Peki kuru şampuan sağlıklı mı? Ne sıklıkla ve nasıl kullanılmalı? Evde kuru şampuan yapılabilir mi? Kuru şampuan hakkında merak ettiğiniz her şey aşağıda!"
Kuru şampuan nedir?
Kuru şampuan, saçın su kullanmadan daha temiz görünmesini sağlar. Ana bileşeni mısır ya da pirinç nişastasıdır. Genellikle taze, çiçeksi veya tropik kokar.
Kuru şampuan nasıl kullanılır?
Genelde sprey kutularda bulunan kuru şampuanı kafa derinize yaklaşık 30 cm uzaklıktan sıktıktan sonra saçlarınıza masaj yapmalısınız. Tüm saç derisine eşit dağıldığından emin olup deride kalıntı bırakmamak için saçlarınızı taramalısınız. Tarama işlemi çok önemli çünkü kuru şampuan pudralı olduğu için iyice taranmazsa kepekli bir görünüme sebep olur. Bu şampuanı denedikten sonra saçlarını suyla yıkamak isteyenler de kafa derisini iyice yıkayıp kuru şampuanı arındırmalı. Aksi takdirde saç derisi hava alamaz bu da saçın dökülmesine neden olur.
Kuru şampuan ne zaman kullanılır?
Kuru şampuan genelde yağlı saçları daha canlı ve hacimli tutmak için kullanılır. Öte yandan kuru şampuan taze temiz saça hacim ve doku katmak için de kullanılabilir. Saçın canlı ve güçlü görünmesine yardımcı olduğu için temel günlerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızda ekstra hacim ile uyanmak istiyorsanız bir önceki gece uygulayıp uyumak iyi bir fikirdir.
Her gün kuru şampuan kullanmak zararlı mıdır?
Kuru şampuanı istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz, ancak hassas bir saç derinize sahipseniz ya da saçlarınız kırılgansa her gün kullanmamalısınız.
EV YAPIMI KURU ŞAMPUAN TARİFİ
Malzemeler:
Ararot tozu
Mısır nişastası
Biraz kakao tozu (isteğe bağlı)
Uygulama için makyaj fırçası
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri cam kavanoz ya da porselen bir kapta karıştırın. Kullanmadığınız bir allık ya da fondöten fırçasıyla saç kökleriyle yağlı bölgelere uygulayın. Ardından 10 dakika saçınızda bekletin. Son olarak fazla tozu saçtan arındırmak için saçlarınızı tarayın.