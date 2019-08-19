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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Kuru Şampuan Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Saç
MAHMURE ÖZEL

Kuru Şampuan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

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Kuru Şampuan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

"Saçları her gün yıkamak, saç derisinin kurumasına ve saçların yıpranmasına neden oluyor. Pek çok kişi de saç yıkamasını azaltmak ancak yağlı görünümden de kurtulmak için kuru şampuana başvuruyor. Peki kuru şampuan sağlıklı mı? Ne sıklıkla ve nasıl kullanılmalı? Evde kuru şampuan yapılabilir mi? Kuru şampuan hakkında merak ettiğiniz her şey aşağıda!"

Kuru şampuan nedir?

Kuru şampuan, saçın su kullanmadan daha temiz görünmesini sağlar. Ana bileşeni mısır ya da pirinç nişastasıdır. Genellikle taze, çiçeksi veya tropik kokar.

Kuru şampuan nasıl kullanılır?

Genelde sprey kutularda bulunan kuru şampuanı kafa derinize yaklaşık 30 cm uzaklıktan sıktıktan sonra saçlarınıza masaj yapmalısınız. Tüm saç derisine eşit dağıldığından emin olup deride kalıntı bırakmamak için saçlarınızı taramalısınız. Tarama işlemi çok önemli çünkü kuru şampuan pudralı olduğu için iyice taranmazsa kepekli bir görünüme sebep olur. Bu şampuanı denedikten sonra saçlarını suyla yıkamak isteyenler de kafa derisini iyice yıkayıp kuru şampuanı arındırmalı. Aksi takdirde saç derisi hava alamaz bu da saçın dökülmesine neden olur.

Kuru şampuan ne zaman kullanılır?

Kuru şampuan genelde yağlı saçları daha canlı ve hacimli tutmak için kullanılır. Öte yandan kuru şampuan taze temiz saça hacim ve doku katmak için de kullanılabilir. Saçın canlı ve güçlü görünmesine yardımcı olduğu için temel günlerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızda ekstra hacim ile uyanmak istiyorsanız bir önceki gece uygulayıp uyumak iyi bir fikirdir.

Kuru Şampuan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Her gün kuru şampuan kullanmak zararlı mıdır?

Kuru şampuanı istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz, ancak hassas bir saç derinize sahipseniz ya da saçlarınız kırılgansa her gün kullanmamalısınız.

EV YAPIMI KURU ŞAMPUAN TARİFİ

Malzemeler:

Ararot tozu

Mısır nişastası

Biraz kakao tozu (isteğe bağlı)

Uygulama için makyaj fırçası

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam kavanoz ya da porselen bir kapta karıştırın. Kullanmadığınız bir allık ya da fondöten fırçasıyla saç kökleriyle yağlı bölgelere uygulayın. Ardından 10 dakika saçınızda bekletin. Son olarak fazla tozu saçtan arındırmak için saçlarınızı tarayın.

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