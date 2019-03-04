Kudret Narı Nedir? Kudret Narının Faydaları Nelerdir?
"Kudret narı tropikal iklimi seven, kökeni Güney Amerika ile Afrika olan ve birçok faydasıyla bilinen bir bitkidir. Peki, orijinal adı "karela" olan kudret narının faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?"
- Hücrelerin kendisini yenilemesini sağlar.
- Karaciğer sağlığını destekler.
- Ülser, gastrit, kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarını ciddi oranda tedavi eder.
- Rahim hastalıklarının tedavisine destek olur.
- Yüksek oranda protein ve E vitamini içerir.
- Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına fayda sağlar.
- Bağırsakları çalıştırır, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.
- Vücutta oluşan yara ve iltihapların iyileşmesini sağlar.
- Kan şekerini dengeler.
KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?
Sonbaharda olgunlaşmış bir kudret narı ezilerek sade bir şekilde ya da balla karıştırılarak tüketilebilir. Kavuniçi- turuncu rengini alan kudret narı ezilir, üzerine bal eklenip sabahları 1 yemek kaşığı tüketilir.
Mevsim dışında kudret narı tüketmek için natürel sızma yani soğuk sıkım zeytinyağında en az 1 ay süreyle beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
Yaprakları toz şeklinde tüketildiğinde öksürük ve mide ağrısına karşı etkilidir. Meyve kabuklarını kuruttuktan sonra çekip toz olarak da kullanılabilirsiniz.
MAHMURE ÖZEL