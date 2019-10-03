KüçükÇiftlik Bahçe'de Sezonun Son Konserleri Başlıyor
"KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe ekim ayı boyunca açık alanlara veda etmek istemeyen İstanbulluları, farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların sıcacık performanslarıyla buluşturacak. "
Sonbaharın son günlerini Bahçe'nin samimi ortamında güzel müzik, iyi yiyecek içecek ve harika insanlarla olduğu gibi geçirecek olan müzikseverler serinin devam edeceği ilkbaharı iple çekecek.
Çimlerin üstünde yıldızların altında!
KüçükÇiftlik Bahçe konserlerinin ilki 8 Ekim Salı günü alternatif rock müziğin sevilen isimleri Pinhani, TNK ve son dönemde dikkat çeken seslerden Melike Şahin ile gerçekleşecek.
10 Ekim Perşembe günü ise 17 şarkıcı ile birlikte çıkardığı ‘Ausamam’ isimli şarkısı ile son günlerin en çok konuşulan rapçilerinden Şanışer’e Sokrat St, Allâme ve Contra eşlik edecek.
15 Ekim Salı günü VEYasin’in pek popüler projesi mekanların vazgeçilmezi Hey! Douglas, türünün tek örneği BaBa ZuLa ve yenilerin en iyilerinden Adamlar ile çimlerin üstünde yalınayak dans edeceksiniz.