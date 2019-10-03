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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi KüçükÇiftlik Bahçe'de Sezonun Son Konserleri Başlıyor
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Etkinlik Rehberi

KüçükÇiftlik Bahçe'de Sezonun Son Konserleri Başlıyor

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KüçükÇiftlik Bahçe'de Sezonun Son Konserleri Başlıyor

"KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe ekim ayı boyunca açık alanlara veda etmek istemeyen İstanbulluları, farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların sıcacık performanslarıyla buluşturacak. "

Sonbaharın son günlerini Bahçe'nin samimi ortamında güzel müzik, iyi yiyecek içecek ve harika insanlarla olduğu gibi geçirecek olan müzikseverler serinin devam edeceği ilkbaharı iple çekecek.

Çimlerin üstünde yıldızların altında!

KüçükÇiftlik Bahçe konserlerinin ilki 8 Ekim Salı günü alternatif rock müziğin sevilen isimleri Pinhani, TNK ve son dönemde dikkat çeken seslerden Melike Şahin ile gerçekleşecek.

10 Ekim Perşembe günü ise 17 şarkıcı ile birlikte çıkardığı ‘Ausamam’ isimli şarkısı ile son günlerin en çok konuşulan rapçilerinden Şanışer’e Sokrat St, Allâme ve Contra eşlik edecek.

15 Ekim Salı günü VEYasin’in pek popüler projesi mekanların vazgeçilmezi Hey! Douglas, türünün tek örneği BaBa ZuLa ve yenilerin en iyilerinden Adamlar ile çimlerin üstünde yalınayak dans edeceksiniz. 

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