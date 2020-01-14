Koyu Halkaları Geçirmenin Kanıtlanmış 5 Yolu

Çoğu zaman uzun çalışma saatleri, uykusuzluk veya genetik faktörler koyu göz halkalarına neden olur. Yaşlanma ve mevsimsel alerjilerin de bir rolü vardır. Neyse ki koyu halkaları doğal olarak yok etmenin birçok yolu var. İşte yapmanız gerekenler işte burada...

Salatalık Uygulayın

Bu sebze, hafif sıkılaştırıcı, cilt aydınlatıcı özelliğe ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Şişmiş gözlerden kurtulmak için taze bir salatalık dilimleyin ve en az yarım saat buzdolabında bırakın. Göz çevrenize salatalık dilimlerini beş ila on dakika arasında uygulayın. Ardından iyice durulayın.

Soğuk Çay Poşetleri Kullanın

Koyu halkaları düzeltmenin bir başka basit yolu, gözlerinize beş dakika boyunca soğuk çay poşetleri uygulamaktır. En iyi sonuçlar için papatya ve yeşil çay poşetlerini kullanabilirsiniz. Bu işlemi her gün tekrarlayın.

Daha Fazla Uyku Alın

Az uyku, koyu halkaların ve şişik gözlerin birincil nedenlerinden biridir. Bu alışkanlık cildinizin solgun görünmesine neden olur bu da koyu halkaların görünümünü arttırır. Uyku rutini oluşturun, sıcak bir duş alın ve akşamları ağır yemeklerden kaçının.

Argan Yağını Deneyin

Argan yağı, stresin zararlı etkileriyle savaşırken göz çevresindeki hassas cildi nemlendirir. Düzenli kullanıldığında koyu halkaların azalmasına sebep olur ve iltihabı azaltır. Yatmadan önce gözlerinizin altına biraz argan yağı uygulayın ve masaj yaparak yayın. Sabah soğuk su ile durulayın.

Makyaj Çıkarıcınızı Hindistan Cevizi Yağı İle Değiştirin

Makyaj temizleyicileri, gözlerinizin altındaki deriye yavaş yavaş zarar veren kimyasallar içerebilir. Organik bir marka seçseniz bile cildiniz için hala çok ağır olabilir. Hindistan cevizi daha güvenli ve sağlıklı bir seçenektir. Bu iyileştirici bileşen cilt onarımını destekler, serbest radikalleri nötralize eder ve cildinizi besler. Bu, suya dayanıklı maskara gibi tüm makyaj çeşitlerini çıkarıyor anlamına gelmez.