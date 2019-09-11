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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Aşk Hayatı
Burçlar

Kova Burcu Aşk Hayatı

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Kova Burcu Aşk Hayatı

"Kova burcu için karşısındakinin dış görünüşü önemli değildir. Kova burcu için önemli olan, karşındaki kişinin zeki olmasıdır."

Doğru zamanda doğru aşkı bulmak Kovalar için çok önemlidir. Ama Kova burçları bir ilişkiye başlamak istediğinde kendi kabuğuna çekilen insanlardandır. Duygularını gizleyerek, zor bir kişilik rolünü üstlenirler. Kendine özgü çok güçlü bir isteği vardır. İlişkilerde fazla samimiyet Kova burçlarını korkutur.

Kova burcu kadını, partnerine sonsuz bir şekilde güvenmek ister. Eğer tam anlamıyla güvenirse işte o zaman aşık olabilir. Partneri güvenini kırdığı zaman gözü hiçbir şeyi görmez. İlişkisini bitirir ve asla kin tutmaz. Akıl onun için ön planda olduğundan, bir erkek ona akıllı olduğunu kabul ettiremezse hayatına arkadaşı olarak bile giremez. Kova burcu kadını özgürlüğüne düşkün olduğundan hiçbir erkek onu kısıtlayamaz. Eğlenceli, mutlu bir partner ve evine düşkün iyi bir annedir.

Kova burcu erkeği, partnerine karşı her zaman naziktir. Nazik olmak onun için çok önemlidir. Eşini mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Nazik olmasına rağmen birine bağlanmayı ve onu hayatının merkezine koymayı istemez. Çünkü bağlanmaktan hoşlanmaz. Kova burcu erkeği ile beraber olmak isteyen bir kadın öncelikle onunla arkadaşlık bağı kurmalı ve o bağı güçlendirmelidir. Bunu başarabilen her kadın, Kova erkeği ile uzun bir ilişki yaşar. Kıskanç bir yapıya sahiptir. Karşısındakini iyi algılayabilen bir yapıdadır. Sadık bir eş ve arkadaş ruhlu bir babadır.

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