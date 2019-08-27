Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri
İyi Yaşam

Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri

"Hayatımız boyunca bize arkadaşlık edip, koşulsuz seven sevimli dostlarımızın, sağlığımıza inanılmaz faydaları olduğunu duymuş muydunuz? Stres ve endişe seviyemizin düşmesine yardımcı olan dostlarımızla aramızdaki karşılıklı sevgi, her iki tarafın da kalp atışlarını etkiler. Yapılan araştırmalara göre, bir köpek sahibi olmanın kalp sağlığımız ve hayatımız için oldukça ilginç faydaları var. Gelin o faydalara bir göz atalım."

Kalbe iyi gelir, kalp riskini azaltır

Avustralya Monash Üniversitesi’nden Dr. Warwich Anderson’ın yaptığı araştırmalara göre, köpek sahiplerinin köpekleri olmayan insanlara oranla kalp krizi geçirme riski daha düşüktür. Ayrıca evcil hayvanların stresi uzaklaştırdığı, obezite ve kolesterol seviyesi gibi rahatsızlıklarda önemli faydaları olduğu görülmüştür. Onları her gün dışarda gezdirerek yaptığınız düzenli egzersiz kalbinize çok iyi geliyor.

Modunuzu yükseltir

Üzgün olduğunuzda çareyi dondurmada aramanıza gerek yok çünkü Missouri Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, köpek beslemek seratonin salgılamaya yardımcı oluyor. Bu da otomatik olarak modu yükseltiyor.

Bağlılık duygularını güçlendirir

Köpeklerin insan hayatına etkileri üzerine yürütülen bir çalışma, sahipler ve köpekler arasında oksitoksin seviyesinin artışından kaynaklanan kimyasal bir bağ kurulduğunu ve bu sayede kişideki bağlılık duygusunun güçlendiğini ortaya koydu.

Köpek Sahibi Olmanın Hayatımıza İnanılmaz Etkileri

Stresi azaltır

Psychosomatic Medicine’da yayınlanan bir araştırmaya göre, köpek sahibi olanlar köpeği olmayanlara göre stresli bir işin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebiliyor. Nedeniyse onlara rahat bir şekilde her şeyi anlatabiliyor olmamız. Çünkü hayvanlar bizleri yargılamayan harika varlıklardır.

Sosyalleştirir

Chicago Üniversitesi araştırmacıları köpek sahibi olmanın insanları daha az izole ve yalnız hissettirdiğini ortaya koymuştur. Çünkü köpeğinizi gezdirmeye çıkardığımızda birçok insanla karşılaşırız. Ve onu sevmek isteyenlerle iletişime geçeriz.

MAHMURE ÖZEL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Rahim Ağzı Kanserini Ne Kadar İyi Tanıyorsunuz?
Mevsim Geçişleri Migreni Artırıyor
Sinüzitle İlgili Doğru Bilinen 5 Yanlış
Başarılı Kadınların 8 Alışkanlığı