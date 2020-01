Kokunuzla İz Bırakın

Her kıyafet herkeste aynı durmayacağı gibi, her koku da her tende kullanılmaz. Doğru ten ile doğru koku birleştiğinde ise etkisi mükemmel olur.

Mesela; baharatlı kokular daha çok esmer tenlilere yakışır. Meyve kokularının en çok kullanılan bileşenleri ise şeftali, portakal, mandalina ve limondur. Yaz için bu kokular idealdir. Oryantal kokular vanilya, misk ve amber içerir. Akşam saatleri için bu tarzdaki kokuların tercih edilmesi daha uygundur. Lavanta kokusunun rahatlatıcı özelliği vardır. Lavanta aromalı duş jellerinin, duşta rahatlamaya yol açtığı da bilinen bir gerçektir.

Kokular tene göre değişiklik gösterir. Sarışınlar daha çok çiçek ve meyve kokularını, esmerler baharatlı kokuları tercih etmelidir. Kumrallar ise koku seçimlerinde daha geniş seçeneklere sahiptir.

Koku seçimi mevsimlere göre de değişiklik gösterir. Kışın daha şekerli, vanilyalı ve baharatlı kokular ön plana çıkar. Yazın ise daha hafif, çiçek ve meyve kokuları tercih edilmelidir.

Günlük hayatta vücudumuzun kokusu kadar bulunduğumuz ortamın kokusu da verimliğimizi ve ruh halimizi etkiler. Güzel kokuya sahip ev, araba, ofis mutluluğumuza olumlu yönde etki eder. Uzmanlar açıklıyor ki; koku duyusu günlük duyguların %75’ini etkiler ve hafızada önemli bir rol oynar.

Güzel koku kişileri canlandırır. Bazı kokuların dinlendirici bazı kokularınsa mutluluk verici etkisi vardır. Kişisel bakıma özen göstermeyen kişilerin yanında çok fazla durmak, kokusunu beğenmediğimiz bir ortama da bir daha gitmek istemeyiz.

Koku konusunda bu püf noktalara dikkat ederek cazibenize cazibe katabilirsiniz.