Kök Hücre Tedavisi Kozmetik Amaçlarla Kullanılabilir Mi?

1-Yüz Gençleştirme

"Facelift" için Kök Hücre Uygulaması

Kök hücre facelift, hyaluronik asit dolgu maddelerini (Restylane ve Juvederm), (hyaluronik asit vücutta doğal olarak bulunur) kök hücrelerini ve PRP (trombositten engin plasma) içeren kişiselleştirilmiş, kalıcı ameliyatsız bir yöntemdir.

Yüzü gençleştirme tedavisi amacıyla kök hücre verilmesi yüzdeki kırışıklıkları düzeltmek, cilt dokusunu iyileştirmek, cilt hacmini düzeltmek ve cildin yapısını iyileştirmek, cildin çevresel faktörlerden zarar görmüş katmanlarını yenilemek ve cilt hacmini düzeltmek olup cildi gençleştirmeyi amaçlamaktadır. Kişinin kendi kök hücreleriyle, PRP ve dermal dolgu maddelerinde bulunan (kök hücreler için bir matris sağlayan) büyüme faktörlerinin yanında kök hücrelerin kanda bulunan trombositler ve diğer büyüme faktörleri ile birleştirilmesi, yeni kollajen üretimini tetikleyerek daha sert, pürüzsüz ve daha genç görünen bir cilt elde edilmesini sağlar.

Kök hücrelerle yüz germe, herhangi bir kesiye gerek kalmadan ve cildin kaldırılmasına yardımcı olan tam bir yüz gençleştirme prosedürüdür. Ana işlev, hem genç konturu hem de yüz şeklini eski haline getirmektir. Diğer bir amaç ise hem yaşlanma sürecinin hem de güneşe ve çevreye maruz kalmanın neden olduğu cilt kalitesini ve renk düzensizliklerini iyileştirmektir. Bu prosedürü uygulamış olan hastalar sıklıkla botoks ve kozmetik dolgu enjeksiyonu gibi diğer bakım prosedürlerine olan ihtiyacı önler veya belirgin şekilde azaltır.

Prosedürün işlevi, yetişkin mezenkimal kök hücrelerin rejeneratif kapasitesine dayanır. İnsan vücudunu oluşturan yüz trilyon hücre arasında kök hücreler en önemli kategoridir. Bunlar, vücutta uzmanlaşmış ve belirli bir hücre tipi olma ve aşınmış ve hasar görmüş hücrelerin yerini alma potansiyeline sahip birkaç hücre arasındadır. Stromadaki adipoz veya yağ dokusu çevresinde çok sayıda kök hücre bulunur. Kök hücreler çıkarıldıktan sonra ya da yağ olmadan vücut bölgelerine nakledildiğinde, araştırmalar, nakledilen bölgede yeni doku oluşturmaya yardımcı oldukları ve bu yeni alanlarda büyüdüklerini ve hayatta kaldıklarını göstermiştir. Kök hücrelerin yenileyici özelliklerini tek başına veya transplante edilmiş yağ ile birlikte kullanarak bu dokuların hayatta kalmasında belirgin bir iyileşme meydana gelir.

Kök hücre facelift'i benzersiz ve diğer yağ nakli prosedürlerinden farklı kılan özellik, otolog (kendiliğinden) izole edilmiş kök hücrelerin ve/veya hyaluronik asitin, nakledilen yağ ve/veya otolog Büyüme Faktörleri (PRP- Platelet Rich Plazma olan alanlara yerleştirilebilmesidir. Bu, kök hücrelerin ve yağ dokularının hayatta kalmasına ve kaybedilen yağları geri kazanmak için gerekli dokunun büyümesine, yüzün hacmini arttırmasına ve cildin hem kalitesini hem de dokusunu iyileştirecek cilt unsurlarına yardımcı olabilir.

Kök Hücre Facelifti benim için uygun mu?

Yaşlandıkça cildimiz ve vücutlarımız yavaşça değişmeye başlar. Bu değişikliklerden bazıları ciltte renk değişikliği, dermisin incelmesi ve/veya hacim kaybı, kollajen azaldıkça görünüm sarkması ve incelmesi, kaz ayaklarının görünmeye başlaması, cilt elastikiyetinin azalması, cilt dokusu değişir ve genellikle daha az pürüzsüz hale gelmesi, yüzün yıpranması, yorgun veya sarkık görünmeye başlamasıdır.

Piyasada mevcut sayısız seçenekle, sizin için doğru olanı seçmek zor olabilir. Kozmetik cerrahi bir seçenek olabilir, ancak bazıları için biraz sert ve sonuçlar bazen "doğal" görünebilir. Kendi hasat edilmiş yağ dokusu ve/veya hyaluronik asit dolgu maddelerini kök hücrelerinizle ve PRP ile kendi vücudunuzdan birleştirerek, gençlerin hacmi ve görünümü özenle restore edilebilir ve kalıcı olarak tazelenmiş, rahat ve dinlenmiş bir görünüm elde edebilir (normal yaşlanma sürecine dayanmaz).

Bu prosedürün geleneksel bir yağ greftleme veya yağ transferinden farkı nedir?

Yağ grefti veya Lipo Transferi, yağı bir alana transfer etme işlemidir, ancak kök hücreler doku stroma içinde "kilitlenir". Gerçek kök hücre yüz gerdirmeleri, kök hücreleri yağın kendisinden izole eder ve ardından kök hücreleri istenen alana yeniden sokar.

Yara iyileşmesi zaman alır mı?

Hastaların büyük çoğunluğu, yaşlanma sürecinin ciddiyetine ve kişiye özel oluşturulan prosedüre bağlı olarak, yüz germe prosedüründen 3 ila 10 gün arasında herhangi bir zamanda iyileşir. Yağ numunesinin şişmesi ve drenajı birkaç gün devam edebilir.

Sonuçlarımdan memnun olacak mıyım?

Hekimler ilk konsültasyon sırasında kişisel sonuçlarınızı, iyileşme zamanınızı ve beklentilerinizi uzunca anlatacaktır.

2-Kök Hücrelerle Tüm Vücut Gençleştirme

Vücudun canlandırma, yaşlanmaya karşı koyma ve yeniden enerji verme yeteneğinin doğasında olan kapasitesini kullanarak, refahınızın neredeyse her yönünü intravenöz (IV) infüzyon yoluyla uygulanan kendi kök hücrelerinizle etkileyebiliriz. Bu yöntem, kök hücrelerin, kanın aktığı her yere yayılmasını sağlar, tam anlamıyla vücudun hücrelerini yenileyici yararlarıyla yıkar. Kök hücreleriniz, organlarda ve dokulardaki bozulmayı yeniden oluşturma, gençleştirme ve tersine çevirme doğal yeteneğine sahip olduğundan, etkisi birçok şekilde görülebilir ve hissedilir. Artan canlılık ve gençleşme hissi, zihinsel netliğin artması, saç kalitesinin artması ve saçın kalınlaşması, artan libido/istek artışı, cilt dokusunun iyileşmesi, uyku kalitesinde artma, dayanıklılıkta ve güçlenmede artış, daha verimli metabolizma, böbrek fonksiyonunda iyileşme, hormon seviyelerinde düzelme gözlemleyebileyeceğiniz sonuçlardandır.

3-Saç Dökülmesinde Kök Hücre

Saç dökülmesi, 35 yaşından sonra erkeklerde sık görülür. Erkekler bu durumdan muzdarip birincil aday olsa da, kadınlar da saç dökülmesi ile uğraşmak zorunda. Belki de erkekler kadar belirgin değildir ve tamamen kel olma olasılığı kadınlarda daha az görülür, ancak bu herkesi etkileyebilecek bir sorundur.

Stresten, alopesiden (kellik), erkek veya kadın tipi kellik olarak bilinen kalıtsal bir duruma kadar saç dökülmesinin çeşitli nedenleri vardır. Saç dökülmesinde bir tedavi olarak yağdan türetilmiş kök hücrelerin kullanılması, saçlı deri hedeflenerek saçın yenilenmesinin düzenlenmesi ve korunmasında olumlu sonuçlar verir. Sorumlu olan papilla hücreleri veya saç üretimi uzmanları ayrıntılı bir incelemeden sonra prosedürün en iyi nasıl uygulanacağını belirleyecek ve her hastanın özel ihtiyacına bağlı olarak geliştirilen tedavi protokolü belirlenir.