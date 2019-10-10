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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Astroloji >Koç >Koç Burcu Kadını
Koç

Koç Burcu Kadını

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Koç Burcu Kadını

"Entelektüel ve kültürlü yapılarıyla bilgin bir kişiliğe sahip olan Koç kadınları, hayatın her alanında başarıya ulaşabilecek bir burçtur. "

Neşesini dışarıya dönük yaşayan eğlenceli ve manevi değerleri önemseyen Koç burcu kadınları oldukça arkadaş canlısıdır.

Herkes tarafından beğenilmek ve övülmek isteyen Koç burcu kadınları, bu konudan oldukça zevk alır. Beğenilme hissi oluşsa bile Koç kadınları için özgüvenleri yükselmez. Her zaman eksiklik olduğunu düşünen Koçlar genel olarak kendi kendine beğendirmeler yapar.

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