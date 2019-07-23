Koç Burcu - Haftalık
"Koç Burcu - Haftalık"
Bu hafta yakın çevre arkadaşlarınızla iletişiminizin arttığı ve onlardan yeni haberler alabileceğinizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde ailenizle ilgili devlet işleri veya yatırımsal konular önünüze gelebilir. Hukuksal veya devletle ilgili işlerinizi çözümlemeniz gerekebilir. Çarşamba, perşembe günlerinde aşk ve ilişkiler adına heyecan verici bir görüşme yapabilirsiniz. Ya da çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz.
Kısaca bu hafta hem mali yükselişlere hem de uzun zamandır sürdürdüğünüz eylemlerinizin veya toplantılarınızın pozitif sonuçlarını almaya hazır olun. Bu hafta tek yapmanız gereken çok çalışmak ve hedeflerinize geldiğiniz bu son düzlükte motivasyonunuzu düşürmemenizdir. Hafta sonu kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin.