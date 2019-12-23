Klitoris Nedir? Klitoris Nerededir?

Klitoris nedir?

Klitoris, kadınlarda bulunan ve cinsellikten haz alınmasına yardımcı olan bir bölgedir. Klitoris, birçok kişinin bildiğinin aksine dışarıdan tamamen görünmez. Dışarıdan görünen kısım klitorisin küçük bir kısmıdır. Klitoris, 8 binden fazla sinir içerir ve bu özelliği ile kadın vücudundaki en hassas bölgeler arasında yer alır. Bu sinirler kadınların cinsellikten zevk almasını sağlar. Klitoris için erkekteki penis başının kadındaki karşılığı da denebilir.

Klitoris nerededir?

Klitoris, tam olarak kasık kemiklerinin birleştiği noktanın ortasında yer alır. Küçük dudakların yukarıda birleştiği kısma kadar uzanır. Klitoris, büyük dudaklar arasındaki yumuşak dokunun tepesinde yer alır. Yunanca'da 'küçük tepe' anlamına gelen klitoris, adından da anlaşılacağı gibi minik bir tepecik şeklindedir. Klitorisin altında idrar deliği, onun altında da vajina girişi yer alır.

Klitoris hakkında ilginç bilgiler

Yukarıda da belirttiğimiz üzere klitorisin yaklaşık dörtte üçü çıplak gözle görülemez. Klitorisi gizli bir hazineye benzetebiliriz. Erkeklerde dışarı doğru bir uzuv varken, kadında ise içe doğru bir uzuv vardır. Klitorisin tamamen görünmemesinin sebebi de tam olarak budur.

Yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 50 ile yüzde 75'inin klitorise dokunulduğu takdirde orgazm olabildiğini ortaya koydu.

Klitoristen 8 binden fazla sinir ucu bulunur. Bu, peniste bulunan sinir ucun sayısının tam 2 katıdır.

Bir kliroral orgazm, 10 ila 30 saniye arasında sürebilir.

Klitoris, kadınların hayatı boyunca büyür. Menopozdan sonra ise gençken olan boyutundan 2,5 kat daha büyük hale gelebilir.