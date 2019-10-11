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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

KızCode Platformu İle Hedef Cinsiyetçi Kalıpları Kırmak

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KızCode Platformu İle Hedef Cinsiyetçi Kalıpları Kırmak

"Kız çocuklarını dijitalleşen dünyaya hazırlamayı ve meslek seçiminde cinsiyetçi ön yargıları kırmayı hedefleyen Arçelik, bu kapsamda geçen yıl KızCode Platformu ile başlattığı kız çocuklarına kodlama eğitimi programının ikinci yılında 94 kız çocuğuna kodlama eğitimi verildi."

Programa katılan öğrenciler, iş güvenliği için Akıllı Baret, Fintech Dijital Kumbara, Akıllı Çöp Kutusu ve sokak hayvanları için Akıllı Yemlik gibi yaratıcı, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran projeler geliştirdi.

Projenin ilk yılında 11-15 yaş aralığındaki 35 kız öğrenciye Arçelikin Çayırovadaki yeni nesil Ar-Ge merkezi Garageda, 2019'da ise Çayırova, Eskişehir ve Çerkezköy işletmelerinde 59 öğrenciye maker, kodlama, robotik, tasarım odaklı ürün geliştirme teknikleri gibi eğitimler verilmiş ve eleştirel düşünme, problem çözebilme, yaratıcı düşünme, takım çalışması yetkinliği gibi önemli beceriler kazanan kız öğrenciler, başarılı projeler geliştirmişti.

Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, "Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğin mesleklerine uygun yetkinliklerle donatmamız gerekiyor. Özellikle Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında gidecek çok yolumuz var. Cinsiyetçi ön yargılarla kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmediğini gözlemliyoruz. Kendi çalışanlarımızdan başlattığımız bu eğitimlerin çarpan etkisi yaparak toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yaptıkları iş mülakatlarında adaylara hangi kodlama dillerini bildiklerini sorduklarını söyleyen Celebiöven yakın bir gelecekte kodlama bilgisi işe alım süreçlerinde en önemli kriterlerden biri olacağını vurguladı. Arçelikte sürdürülen KızCode projesiyle kız çocuklarını dijitalleşen dünyaya hazırladıklarını, ebeveynlerin kafalarındaki cinsiyetçi kalıpları yıkmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Kız çocukların kendine güvenlerini artırarak hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten KızCode Platformunun Kurucusu Müjde Esin, "Arçelik'in kız çocuklarını kodlama ve teknoloji alanında geliştirecek bir projeye ev sahipliği yapmasını çok anlamlı ve değerli buluyorum. Şirketlerin özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kız çocuklarına teknoloji eğitimi ulaştırmamızda önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.

2020 yılında da devam edecek proje kapsamında eğitimlerin ardından istekli öğrencilere mentor atanarak uluslararası projelere katılımları desteklenecek. Arçelik önümüzdeki dönemde projenin kapsamını genişleterek kodlama eğitimlerini tüm çalışanlarının kız çocuklarına ulaştırmayı hedefliyor.

DHA


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