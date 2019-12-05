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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kıvamında Bir Türk Kahvesi'nin Püf Noktaları

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Kıvamında Bir Türk Kahvesi'nin Püf Noktaları

"Eşsiz kokusu ve damaklarda iz bırakan tadıyla Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan Türk Kahvesi, 500 yılı aşkın süredir tüketiliyor. Kahvenin kavrulduktan sonra 10 gün içinde tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Burak Mil, kahve pişirmenin püf noktaları konusunda önemli bilgiler verdi."

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü. Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan Türk Kahvesi, 500 yılı aşın süredir tüketiliyor. Şekerli, orta ve sade seçenekleriyle her damak tadına uyan Türk Kahvesi’ni değerli kılan ise köpüğü. Kahvenin Türkiye’ye gelişinin 1519 yılına dayandığını anlatan İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi bölümünden Doç. Dr. Burak Mil, “Tarihçi Solakzade’ye göre Türkiye’ye kahvenin gelişi 1519 yılına dayanıyor. Birinci Selim’in Mısır Seferi’nde getirdiği ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla Türk Kahvesi 500 yılı aşkın süredir tüketiliyor. Türk Kahvesi bizim için bir içecek değil, Türk kültür motifinin önemli öğelerinden bir tanesi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Dolayısıyla kahvenin bizde kendiliğinden bir öyküsü gelişmiş. Türkler kahveyi bir içecekten ziyade Türk kültür motifinin değerli bir unsuru olarak görüyoruz” dedi.

KAVRULDUKTAN 10 GÜN SONRA TÜKETİN

Kahve dediğimiz aslında bir çekirdek, bir meyvenin çekirdeğinden bahsediyoruz. Taze kahve yeni kavrulmuş bir kahve olmalı. Türk kahvesinin orijinal hali orta kavrulmuş olmalıdır. Kahve çekirdeklerinin taş değirmenlerde öğütülmüş olması gerekiyor. Kahve kavrulduktan sonra maksimum 10 gün içinde tüketilmeli. Kavanozu elinize aldığınızda kesif bir kahve kokusu yayılmıyorsa o bayat bir kahve. Kavanoz zaten açıkta saklanıyorsa nem aldığından dolayı bu 10 günlük süre daha da kısalır. Açıkta duran kahve tüketilmemeli. Kahvenin kokusu ve bununla birlikte tadı eğer ekşimişse o da bayat olduğunun kanıtıdır.

SON 5 YILDIR SADE KAHVE TERCİH EDİLİYOR

50 yıl önce babası tarafından Beyoğlu’nda açılan kahve dükkanını işleten Cüneyt Filik ise Türk Kahvesi’ni bilinenin aksine sıcak su ile hazırladıklarını belirtti. 15 saniye sıcak su ile karıştırdıkları kahveyi yüksek ateşte 8-10 saniye pişirdiklerini belirten Filik, kahveyi fokur fokur kaynatmadıklarını anlattı. Filik, fokor fokur kaynayan kahvenin köpüğünün kaybolduğunu ve acı olduğunu söyledi. 25 yıl önce şekerli ve orta kahveler sıkça tüketildiğini ifade eden Filik, son 5 yıldır sade kahve tüketimi ön sırayı aldığına dikkat çekti.

 

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