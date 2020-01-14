Kitapseverler Buluşuyor

Festivalde, romanlardan kişisel gelişim kitaplarına, şiirler ve mektuplardan eğitime kadar tüm kitap türlerinin yer alacağı festival misafirlerinin ruhunu doyuracak.

18 Ocak Cumartesi günü Akasya iki önemli yazarı konuk edecek. Akademisyen Yazar İlber Ortaylı saat 14.00’da, İlker Başbuğ ise saat 16.30’da Kırmızı Kedi Kitabevi’nde hayranları ile buluşacak. Aynı zamanda oyuncu ve yazar Melis İşiten de zemin katta saat 14.00’da sevenleri ile bir araya gelecek.

19 Ocak Pazar günü saat 16.00 ila 17.30 arasında Astrolog Zeynep Turan, ‘2020 Şifreleri Çözüyor’ başlıklı söyleşisi ile astroloji severlerin merak ettiklerini açıklayacak.

Minik misafirlerini de unutmayan Akasya, 18-19 Ocak saat 14.30’da -1. katta birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklere, atölyelere ev sahipliği yapacak.