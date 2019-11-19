Kişisel Tarzınızı Bulmanın Püf Noktaları





1. Vücut tipinizi tanıyın

İlk yapmanız gereken kendi vücut tipinizi tanımaktır. Vücut tipiniz sizin ne giyeceğinizi belirlemez ancak ne tür kıyafetlerin sizi iyi göstereceğini anlamanızda yardımcı olur. Vücut tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Kum saati vücut: Bu vücut formu omuz ve kalça genişliği orantısının eşitliği ile bel bölgesinin ince olmasını temel alır.

Atletik vücut: Bu vücut şeklinde omuzlar belirgin bir şekilde geniştir. Omuzdan aşağıya doğru bel ve kalçanın daha dar şekilde olmasıdır.

Düz vücut: Omuz, bel ve kalça aynı hizada birbirlerini takip eder. Bel oyuntuları yoktur. Uzun boy ve ince fiziğe sahiptirler.

Armut vücut: Omuzlardan kalçaya doğru dar olduğu, ince bir beli takip eden kalçalarda belirgin bir şekilde genişleyen, üst bacakların dolgun olduğu vücut şeklidir.

Elma vücut: Göğüs bölgesine takiben karın bölgesi geniştir, genel kilo dağılımı en çok burada yani üst bedende toplanır. Bu vücut şekline sahip insanlar genellikle ince bacaklara sahip olurlar.

2. Dolabınızı inceleyin

Zamanınızın bir kısmını dolabınızı incelemekle harcayın. Son birkaç yılda satın aldığınız kıyafetlere bir göz atın. En çok giymekten zevk aldığınız ve satın alıp hiç giymediğiniz kıyafetleri inceleyin. En çok giymeyi tercih ettiğiniz kıyafetler sizin stilinizi yansıtacaktır.

3. Kendinize stil ikonu belirleyin

Kendi stil ikonunuz olarak gördüğünüz ünlüleri kafanızda belirleyin. Neyi sevdiğinize ve kime benzemek istediğinize karar verin. Aklınızda oluşturduğunu stil ikonu stiliniz hakkında size ilham verecektir.

4. En sevdiğiniz renk ve kombinasyonları belirleyin

En çok hangi renkteki kıyafetler tercih ettiğinizi bir düşünün. Örneğin pastel renkleri, gri tonları veya yumuşak tonları tercih ediyor olabilirsiniz. Tercih ettiğiniz renkler stilinize karar vermek için önemli bir etkendir.

5. Hangi aksesuarları tercih ettiğinize karar verin

Kolye, küpe, bileklik, halhal veya saat gibi aksesuarlar takmanız sizin kişisel tarzınızı yansıtmakta önemli bir faktördür. Takı kutunuzu en çok kullanmaktan hoşnut olduğunuz takılarla doldurun ve stilinizi aksesuarlarla zenginleştirin.

6. Ayakkabı dolabınıza bakın

Ne tür ayakkabı tercihlerinde bulunduğunu anlamak için ayakkabı dolabını inceleyebilirsiniz. En çok spor ayakkabı, bot, çizme veya topuklu ayakkabı mı tercih ettiğinize karar vermelisiniz. Kıyafetleriniz ile ayakkabılarınızın uyumlu olabilmesi için ayakkabı dolabınızı incelemeniz çok önemlidir.

7. Favori markalarınızı belirleyin

Giyim kalitesini markanın değeri ile eşit orantıda görüyorsanız veya belli bir markadaki kıyafetlerin sizin stilinize uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aklınızın bir köşesine bu markaları mutlaka not etmelisiniz. Favori markalara sahip olmak stiliniz için büyük bir işarettir.