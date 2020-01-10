Kısırlığın Altında Yatan Nedenler

Her 100 çiftten 20’sinde görülen kısırlık yaş ilerledikçe sıklaşıyor. Kadının yaşının ilerlemesi ile birlikte gebelik şansı ciddi bir düşüş izler. Bu açıdan 35 yaşını geçmiş ve 6 ayın üzerinde kısırlık problemi olan kadınların acilen jinekolojik değerlendirmeleri yapılmalı.

Kısırlığın nedenleri kadın ve erkekler arasında yarı yarıya paylaşılıyor

Erkeklerde yaşın infertiliteye etkisi kadınlarda olduğu kadar belirgin değil. Kısırlık nedenleri genel olarak erkek ve kadınlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor. Kadınlarda görülen infertilitede en sık rastlanan sebepler arasında yumurtalık hastalıkları yer alıyor. Endometriozis, çikolata kisti, yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu, erken menopoz gibi nedenler, tiroid bezindeki aksaklıklar adet döngüsünü etkileyerek kısırlığa neden olabiliyor. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapi de kadının üreme becerisini etkiler. Özellikle üreme sistemi ile ilgili geçirilmiş kanser öyküsü, alınan tedaviler infertiliteye sebep olabilir. Geç ergenlik, adet olamama, karaciğer rahatsızlığı, diyabet gibi rahatsızlıklar da kadında kısırlığa neden olabilir.

Aşırı tüylenme ve akne belirtiler arasında

Adet düzensizliği, adet dönemlerinde şiddetli ağrı ve sancılar, gebelik ve emzirme süreçleri haricinde memeden süt gelmesi en önemli infertilite ipuçlarındandır. Aşırı kilo ve hormon bozukluğuna da bağlı olabilecek aşırı tüylenme, akne problemi de belirtilerdendir. Erkeklerde ise üremeyle ilgili sorunlar infertiliteyi gösterebilir.

Kısırlık tedavisinde yöntem, tetkikler sonucu belirleniyor. En çok bilinen yöntem tüp bebek tedavisidir. Ancak hangi yöntemin önerileceği hastanın yaşına, ne kadar süredir gebelik istediğine, daha önceden yaşanmış bir gebeliğin olup olmadığına ve eşlere yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre belirlenir. Eğer problem düzenli yumurtlamanın olmamasından kaynaklanıyorsa tablet ya da enjeksiyon şeklindeki ilaçlarla tedavi edilebilir. Aşılama ise bir diğer tedavi yöntemidir. Bu tedavi doğurganlığın en yüksek olduğu yumurtlama döneminde eşin spermlerinin basit bir yöntemle rahim içine yerleştirilmesi ile uygulanır.