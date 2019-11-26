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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Kışın Su İçmek Üşümeyi Azaltıyor

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Kışın Su İçmek Üşümeyi Azaltıyor

"Kış aylarında sağlıklı beslenmenin hastalıklara ve depresyona karşı kalkan olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım, “Kışın su içmek üşümeyi azaltıyor, vücudun ısı dengesi için kadınlar 10, erkekler ise günde 14 bardak su içmeli, günde 10 adet çiğ fındık bağışıklığı güçlendirir, peynir, kuru fasulye, nohut, elma ve muz ise mutluluk hormonlarını arttırır” dedi."

Hava sıcaklıkları düşmeye başladıkça su tüketimine yeterli özeni göstermiyoruz. Oysaki vücudumuzu toksinlerden arındıran en önemli şey sudur, aynı zamanda vücudunuzun ısı dengesini sağlamaktadır. Kadınların 8-10 bardak, erkeklerin ise günde 12-14 bardak su içmesi gerekir. Su içtikçe vücut ısımız dengelenir, böylece daha az üşürüz.

Günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve yemeye özen göstermelisiniz. Meyvenin suyu yerine kendisini tüketerek, sebzeyi de vitamin ve mineral kaybını minimuma düşürecek şekilde pişirerek tüketmelisiniz. Bağışıklık sistemimiz için en önemli kuruyemişler ceviz, fındık ve bademdir. Örneğin gün içerisinde yiyeceğiniz 10 adet çiğ fındık, içerdiği E vitamini sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. Yoğurt ve kefir bağırsak florası üzerindeki iyileştirici etkisiyle bağışıklık sistemi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek yani sizi daha uzun süre tok tutacak, sağlıklı ekmekleri tercih etmelisiniz. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, ekşi mayalı ekmek bunlara en güzel örnektir. İhtiyacınız kadar ekmek tüketmekten korkmayın.

Kışın Su İçmek Üşümeyi Azaltıyor

Depresyona karşı muz veya elma

Beslenme ve depresyon arasında güçlü bir bağ bulunur. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin sentezi triptofan varlığına bağlıdır. Yüksek protein içerikli bir beslenme beyne triptofan girişini azaltır. Bu nedenle beslenmede karbonhidrat, protein dengesi önemlidir. Peynir, ceviz, fıstık, kuru fasulye, nohut, patlıcan, ıspanak triptofan içeren besinler arasındadır. Yapılan araştırmalara göre düzenli balık tüketimi veya her gün 1 gram balık yağı tüketimi depresyon riskini düşürmektedir. Günde 1-2 fincan yeşil çay ise stres seviyesini azaltmaktadır. B vitamini ve fosfor içeren elma, depresyon tedavisinde etkili olmaktadır. Muz içerdiği potasyum sayesinde, anksiyete ile başa çıkmada etkili olduğu gösterilmiştir.

Simit-peynirli güne başlangıç

Kendimizi ve metabolizmamızı uyandırmanın en iyi yolu kahvaltı yapmak. İyi bir kahvaltı sizi zinde tutar. Bu nedenle sütlü kahveyle bu öğünü geçiştirmemelisiniz. İçerisinde kuruyemiş, mevsim yeşilliklerinin, protein kaynakları olan peynir ve yumurtanın, ekmeğinizin olduğu bir tabakla kahvaltınızı yapmanız güne hem sağlıklı hem de kaliteli başlamanızı sağlayacaktır. Yoğun çalışma döneminiz olduğunda ve kahvaltı yapmaya vakit bulamadığınızda, yağı fazla olan poğaça ya da açma çeşitleri yerine simit tercih edebilirsiniz. Yarım simitle birlikte peynir, süt ve yoğurt tüketmeniz tokluk sürenizi uzatacak ve kahvaltınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Kahvaltınız günlük kalori ihtiyacınızın yüzde 25-30’unu karşılamalıdır.

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