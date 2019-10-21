Kış Reçetesi: Gripten Koruyan Besinler

Kış sebze ve meyveleri havaların soğumasıyla pazar tezgahlarına indi. Sebze ve meyvelerin besleyici özelliklerinden faydalanmak için mevsiminde tüketmek gerekiyor.

Yaz sebzeleri kışın tüketilmez. Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir. Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir.

Kışın domatesin sofrada yeri yok

Mevsiminde tüketilmeyen gıdalar hem kalitesiz hem de pahalı. Mevsimi olmadığı için seralarda yetiştirilen yaz sebzelerinin, kışın sofraya geldiğinde hiçbir besin değeri, kalitesi olmuyor. Ayrıca dünya kadar da pahalı. Şimdi ocak ayında patlıcan ve domatesin çok pahalı olduğunu göreceksiniz. Çok pahalı diye saçınızı başınızı yolmayın, çözümü basit gidip almayın. Patlıcanın, yeşil biberin ve domatesin ocak ayında sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya ilaçsız domatesleri alıp, benim yaptığım gibi pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp onu kullanacaksınız. Bu yöntemler gelenekseldir, asırlardır devam etmiştir.

En sağlıklı meyve zeytindir

Tüketilen meyveler eğer ilaçlıysa yazın, kış fark etmez tehlikelidir. Eğer meyvelerin üstünde pestisit, mantar ilaçları varsa yemeyin. Doğal meyve, kurtlu elma tüketin. Tabii ki en sağlıklı meyve ilaçsız olan zeytindir. Kışın en çok tüketeceğiniz meyve Anamur muzudur, turptur ve zeytindir.

Gripten koruyan besinler

Grip, bağışıklık sisteminin çökmesi demektir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için turp yiyeceksiniz, turp gibi olacaksınız. Soğan, karnabahar yiyeceksiniz. Kelle paça ve işkembe çorbası tüketeceksiniz. Bol bol köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sizi bütün hastalıklardan korur. Ev sirkesi bağırsak floranızı düzenler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev sirkesinin yanında kristal kaya tuzu da bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev turşusu bağırsaklardaki bağışıklık sistemini güçlendiren bakterileri çoğaltır onun için çok sağlıklıdır.