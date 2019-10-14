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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Kış Kabızlığına İyi Gelecek Besinler

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Kış Kabızlığına İyi Gelecek Besinler

"En yaygın sindirim sorunları arasında başı çeken kabızlık şikayetlerinin duygusal motivasyonun, meyve – sebze tüketimi ve fiziksel aktivitenin azaldığı kış aylarında daha da yaygınlaştığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, yeterli sıvı alımı, hareketli yaşam ve lif zengini beslenme tarzının benimsenmesi konusunda uyarıda bulundu."

Günlük 20 – 30 dakika egzersiz yapılmasını, öğünlere mutlaka salataların dahil edilmesini, atıştırmalık olarak erik, dut, kayısı gibi kuru meyvelerle birlikte fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumların tercih edilmesini önerdi. Kışın kabızlığa iyi gelen meyve ve sebzeleri arasında ise, ıspanak, lahana, pırasa ve elmayı sıralayarak kabızlık şikayetinin kronikleşmesi durumunda altında yatan nedenin araştırılması için doktora başvurmalarını salık verdi.

Kışın neden daha fazla kabız olunduğu sorusuna fiziksel aktivitenin azalması, az su tüketimi, kış depresyonu ve meyve-sebze ağırlıklı beslenmenin azalmasını neden gösteren Dr. Sinan Akkurt, kabızlığın kronik hale gelmesi durumunda metabolik ve sindirim sistemi hastalıklarının, crohn, polip, hormonal dengesizlikler gibi problemlerin araştırılması gerektiğini kaydetti.

Giderek yaygınlaşan kış depresyonunun özellikle bu dönemde antidepresan kullanımını artırdığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, bazı antidepresanların da kabızlığı tetikleyebildiğini açıkladı. Öte yandan kış aylarında günlerin kısa olması nedeniyle beslenme düzeninin bozulup öğün atlanması ve bunun sonucunda karbonhidrat tüketme isteğinin artması nedeniyle bağırsak hareketlerinin ve metabolizmanın yavaşlayabildiğine işaret eden Dr. Akkurt, kabızlıkla mücadelede beslenmenin en önemli unsurların başında geldiğini ifade etti.

Dr. Sinan Akkurt, kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında zeytinyağı, komposto, ıspanak, lahana, brokoli, keten tohumu, incir, üzüm, pırasa gibi seçeneklerin üzerinde dururken,  kişinin ağırlığı doğrultusunda hesap yaparak sahip olduğu her kilogram başına günlük 40 cc su içmesi gerektiğini açıkladı. Elma, armut gibi kabuklu yenebilen yiyeceklerin kabuklarıyla birlikte yenmesinin önemine işaret eden Dr. Akkurt, kronikleşen kabızlık şikayetinde öncelikle altta yatan nedenin saptanması ve tedavisine yönelinmesi gerektiğini söyledi.

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