Kış Aylarında Seks Yapmanın 3 Muhteşem Faydası
"Havaların soğuması ile beraber enerjimiz de düşebiliyor, kendimizi halsiz hissedebiliyoruz hatta depresyona bile girebiliyoruz. Eğer seks hayatınız da bu tembellikten nasibini alıyorsa, bir de kış aylarında seks yapmanın faydalarını okuyun deriz. Yeniden hareketleneceğinize eminiz!"
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Kış aylarında bağışıklığımız zayıflar ve daha çok hasta oluruz. Peki soğuk algınlığı problemlerinden seks ile korunabileceğinizi söylesek ne derdiniz? Yapılan bir araştırma, haftada 3-4 defa seks yapan bir grup insanı inceledi. Araştırma sonucu ise bir hayli ilginçti; gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, cinsel ilişki sonucu artan ve vücudun mikroplarla savaşmasını sağlayan antikorlar görüldü.
Stresi ve kaygıları azaltıyor
Yukarıda da söylediğimiz gibi değişen mevsimler özellikle ruh halimizi fazlasıyla etkiliyor. Kış aylarında havaların erken kararması, güneşin yüzünü daha az göstermesi, soğuk gibi etkenler stresin artmasına neden oluyor. Uzmanlar ise düzenli seks hayatının stres ve kaygıyı azalttığını söylüyor.
Mutluluk hormonu salgılanıyor
Seks yapmak, vücudumuzda endorfin yani mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Orgazm sırasında da nöronlar, mutluluk hormonu salgılanması için uyarılırlar. İşte size mutlu olmanız için ateşli bir yol!