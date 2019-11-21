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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriCinsellik Kış Aylarında Seks Yapmanın 3 Muhteşem Faydası
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Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Kış Aylarında Seks Yapmanın 3 Muhteşem Faydası

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Kış Aylarında Seks Yapmanın 3 Muhteşem Faydası

"Havaların soğuması ile beraber enerjimiz de düşebiliyor, kendimizi halsiz hissedebiliyoruz hatta depresyona bile girebiliyoruz. Eğer seks hayatınız da bu tembellikten nasibini alıyorsa, bir de kış aylarında seks yapmanın faydalarını okuyun deriz. Yeniden hareketleneceğinize eminiz!"

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kış aylarında bağışıklığımız zayıflar ve daha çok hasta oluruz. Peki soğuk algınlığı problemlerinden seks ile korunabileceğinizi söylesek ne derdiniz? Yapılan bir araştırma, haftada 3-4 defa seks yapan bir grup insanı inceledi. Araştırma sonucu ise bir hayli ilginçti; gözlemlenen kişilerin tükürüklerinde, cinsel ilişki sonucu artan ve vücudun mikroplarla savaşmasını sağlayan antikorlar görüldü.

Kış Aylarında Seks Yapmanın 3 Muhteşem Faydası

Stresi ve kaygıları azaltıyor

Yukarıda da söylediğimiz gibi değişen mevsimler özellikle ruh halimizi fazlasıyla etkiliyor. Kış aylarında havaların erken kararması, güneşin yüzünü daha az göstermesi, soğuk gibi etkenler stresin artmasına neden oluyor. Uzmanlar ise düzenli seks hayatının stres ve kaygıyı azalttığını söylüyor.

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Mutluluk hormonu salgılanıyor

Seks yapmak, vücudumuzda endorfin yani mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Orgazm sırasında da nöronlar, mutluluk hormonu salgılanması için uyarılırlar. İşte size mutlu olmanız için ateşli bir yol!

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