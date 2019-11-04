Kırmızı Biberin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?
"Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin birçok faydasını olduğunu söyleyerek, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruduğunu, kanser hücreleriyle savaştığını ve stresi önlediğini dile getirdi."
Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor, ağrı gidermeyi sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Diyetinize kırmızı biberi dahil edin
Uzmanlar, kırmızı biberin tazeyken kullanılmasını öneriyor. Kırmızı biber C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposudur. Sofranızdan biber salçasını eksik etmeyin.
Acısı midesine dokunan varsa tatlı biber de tüketebilir. Ama acı biberi tavsiye ediyorum. Metabolizmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla kilo verme sorunu yaşayan kişilerin diyetinin içinde olsun. Kırmızı biber yiyerek zayıflayamazsın, kırmızı biber metabolizmayı hızlandırdığı için bağırsaktaki hareketliliği artar. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabet hastaları öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse hem kötü kolesterol düşecek hem de vücut direnci artacaktır. Yazın toplayıp kuruttuğunuz biberleri de kullanabilirsiniz. Kuru biberi başta et olmak üzere bütün yemeklere birer, ikişer bırakabilirsiniz.
Biberi tohumuyla tüketin
Günlük 2 adet kırmızı biber vücudun kalsiyum, potasyum, mineral ve tuz ihtiyacını karşılıyor. Toz biber kullanacaksanız yemek kaşığının yarısı kadar kullanabilirsiniz. Ben genelde kurutulmuş kırmızı biberi ufalayarak yemeklerde kullanıyorum. Kırmızı biberin tohumlarını mutlaka korumalıyız. Çünkü antioksidan ve c vitamini tohumdadır. Taze olmayan besinlerde c vitaminin kaçtığını söylüyorlar ama onun ayağı yok nereye gidecek, besinde durur. Kırmızı biberi tohumuyla beraber tüketmeliyiz.
Kanser hücreleriyle savaşıyor
Kırmızı biber, vücutta kendiliğinden oluşan kanser hücreleriyle birebir savaşıp onların bertaraf edilmesini sağlıyor. Kalp krizi geçirdiğinizde sizi tedavi etmez, ilaç değil ama risklerinizi ortadan kaldırır.
Stresi ortadan kaldırıyor
Kırmızı biberin içindeki kapsaisin vücut direncini artırıyor, hastalıklardan koruyor. Beta karoten ise bütün kırmızı besinlerde vardır kataraktı engelliyor. Zihni açar, durgunluğa iyi gelir. Stresi ortadan kaldırır. Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde ve kendinizi zinde ve mutlu hissediyorsunuz.