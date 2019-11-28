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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Kırışıklık Karşıtı Ballı Yulaflı Maske Tarifi

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Kırışıklık Karşıtı Ballı Yulaflı Maske Tarifi

"Çoğumuzun kırışıklıklarla başı dertte. Kimimiz daha yeni yeni karşılaşıyor, kimimiz de uzun zamandır kırışıklıklarla uğraşıyor. Eğer siz de kırışıklıklarınızı azaltmak ya da kırışıklık oluşumunu engellemek istiyorsanız ev yapımı maskelerden yardım alabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kırışıklık karşıtı ballı yulaflı maske tarifi..."

Yulaf ezmesi: Vücutta iyileşmeyi ve onarmayı sağlayan 13 amino asit içerir. Ayrıca yulaf ezmesi, ölü hücrelerin yok edilmesini, sağlıklı cilt hücrelerinin canlı kalması için ihtiyaç duydukları besinleri almalarını sağlar.

Bal: Amino asitler ve faydalı vitaminler bakımından oldukça zengindir. Birçok vitamin bakımından zengin olan balda yüksek oradan B1 vitamini vardır. B1 vitamini, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, vücudumuzda doğal olarak oluşan reaksiyonlardan kalan kimyasal atıklardır. Serbest radikaller, kırışıklıkları arttırır ve düzensiz bir cilt tonuna sebep olur. Bal, içeriğindeki vitaminler sayesinde bu oluşumların hepsini tersine çevirebilecek güçtedir.

Yulaf ve ballı kırışıklık maskesi tarifi

Malzemeler: 

*3 yemek kaşığı yulaf
*1 talı kaşığı bal
*Yarım çay bardağı su

Hazırlanışı:

*Küçük bir sos tenceresine yulaf ve suyu alıp karıştırarak pişirin. 
*Pişen karışım soğuyunca içine balı ekleyip karıştırın. 
*Yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Yüzünüzün bu karışımı doğrudan etki etmesi için yüzünüzün temiz olması gerekir.
*Karışımı yüzünüze hafifçe ovalayarak ve masaj yaparak uygulayın.
*10 dakika bekletin.
*Yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
*Ardından cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirin.

Parlak saçlar için 3 maske tarifiGüçlü ve bakımlı saçlar kadınların en önem verdiği konulardan biri. Boya, fön, güneş, deniz gibi birçok olumsuz etkilerle saçlar parlaklığını yitirebiliyor. İşte saçlara parlaklık verecek saç maskesi tarifi...Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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