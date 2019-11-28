Kırışıklık Karşıtı Ballı Yulaflı Maske Tarifi
"Çoğumuzun kırışıklıklarla başı dertte. Kimimiz daha yeni yeni karşılaşıyor, kimimiz de uzun zamandır kırışıklıklarla uğraşıyor. Eğer siz de kırışıklıklarınızı azaltmak ya da kırışıklık oluşumunu engellemek istiyorsanız ev yapımı maskelerden yardım alabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kırışıklık karşıtı ballı yulaflı maske tarifi..."
Yulaf ezmesi: Vücutta iyileşmeyi ve onarmayı sağlayan 13 amino asit içerir. Ayrıca yulaf ezmesi, ölü hücrelerin yok edilmesini, sağlıklı cilt hücrelerinin canlı kalması için ihtiyaç duydukları besinleri almalarını sağlar.
Bal: Amino asitler ve faydalı vitaminler bakımından oldukça zengindir. Birçok vitamin bakımından zengin olan balda yüksek oradan B1 vitamini vardır. B1 vitamini, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, vücudumuzda doğal olarak oluşan reaksiyonlardan kalan kimyasal atıklardır. Serbest radikaller, kırışıklıkları arttırır ve düzensiz bir cilt tonuna sebep olur. Bal, içeriğindeki vitaminler sayesinde bu oluşumların hepsini tersine çevirebilecek güçtedir.
Yulaf ve ballı kırışıklık maskesi tarifi
Malzemeler:
*3 yemek kaşığı yulaf
*1 talı kaşığı bal
*Yarım çay bardağı su
Hazırlanışı:
*Küçük bir sos tenceresine yulaf ve suyu alıp karıştırarak pişirin.
*Pişen karışım soğuyunca içine balı ekleyip karıştırın.
*Yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Yüzünüzün bu karışımı doğrudan etki etmesi için yüzünüzün temiz olması gerekir.
*Karışımı yüzünüze hafifçe ovalayarak ve masaj yaparak uygulayın.
*10 dakika bekletin.
*Yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
*Ardından cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirin.